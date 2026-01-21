Sescam reivindica Geriatría de Albacete como ejemplo de trabajo especializado, multidisciplinar y centrado en pacientes

Jara visita del director gerente del SESCAM al Hospital Universitario Perpetuo Socorro de Albacete. - JCCM

ALBACETE 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Alberto Jara, ha visitado hoy el Servicio de Geriatría de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, un servicio de alta complejidad orientado a la atención integral de la persona mayor frágil, pluripatológica y dependiente, que se ha consolidado como un referente regional y nacional en su especialidad.

Acompañado de la delegada provincial de Sanidad, Juani García Vitoria; responsables de la Gerencia de Albacete y del propio Servicio, entre ellos el doctor Pedro Abizanda y Eva Velasco, el director gerente del Sescam ha podido conocer de primera mano la organización asistencial del servicio, su actividad y los resultados en salud, así como su papel estratégico en docencia e investigación, ha informado la Junta en nota dep rensa.

"El Servicio de Geriatría de Albacete es un ejemplo de cómo la especialización, el trabajo multidisciplinar y un modelo de atención centrado en la persona generan mejores resultados en salud y un uso más eficiente de los recursos públicos", ha destacado Alberto Jara.

Ubicado en el Hospital Universitario Perpetuo Socorro, el Servicio de Geriatría cuenta con un equipo altamente cualificado, integrado por 23 facultativos especialistas, residentes de Medicina y Enfermería Geriátrica, profesionales de enfermería, TCAE, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, neuropsicólogos, dietistas-nutricionistas y personal investigador, entre otros perfiles, lo que permite ofrecer una atención integral y coordinada.

Según ha señalado el gerente del Sescam, "invertir en equipos especializados en Geriatría es clave para dar respuesta a una población cada vez más envejecida y con mayor complejidad clínica, garantizando una atención de calidad y orientada a la persona".

En este sentido, el Servicio de Geriatría de Albacete ofrece una cartera de servicios integral, con un modelo asistencial proactivo, preventivo y coordinado, orientado a evitar ingresos hospitalarios innecesarios, reducir reingresos y mejorar la funcionalidad y la calidad de vida de las personas mayores. Este enfoque se traduce en una intensa actividad asistencial, con 1.885 altas anuales en la Unidad Geriátrica de Agudos, cerca de 19.000 consultas externas al año, atención a 450 pacientes en hospital de día y seguimiento de más de 2.900 personas en domicilio y residencias.

"Estamos ante un servicio que no solo mejora la atención a las personas mayores, sino que también tiene un impacto muy relevante en la sostenibilidad del sistema sanitario, reduciendo ingresos desde Urgencias y generando un importante ahorro económico", ha subrayado el gerente del SESCAM.

APUESTA POR LOS CUIDADOS, LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN

Durante el recorrido, el gerente ha conocido el modelo de cuidados de la planta de Geriatría, basado en el enfoque 'Capaces', un modelo propio de cuidados integrales y humanizados que promueve la autonomía y la participación activa de la persona mayor, la coordinación con Atención Primaria y recursos sociosanitarios, y la evaluación geriátrica integral como eje del proceso asistencial.

"Este enfoque refleja claramente la apuesta del SESCAM por una atención humanizada, coordinada y centrada en la persona, especialmente en una etapa vital tan sensible como es el envejecimiento", ha afirmado Jara.

El Servicio de Geriatría del CHUA está acreditado como Unidad Docente Multiprofesional, siendo pionero en la formación de residentes de Enfermería Geriátrica, y mantiene una estrecha colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha. Desde su creación ha formado a 49 MIR y 44 EIR, y a partir de 2027 incrementará su oferta hasta cinco plazas MIR y cinco EIR.

Asimismo, destaca su liderazgo en investigación en fragilidad y envejecimiento saludable. En este ámbito, el gerente del SESCAM ha puesto en valor el nombramiento del jefe del Servicio, el doctor Pedro Abizanda, como director científico del Ciberfes, "un reconocimiento que sitúa a Castilla-La Mancha en una posición destacada dentro de la investigación nacional e internacional en envejecimiento saludable".

Alberto Jara ha concluido destacando que el Servicio de Geriatría del CHUA "representa un activo estratégico para el sistema sanitario público de Castilla-La Mancha, por su capacidad para ofrecer atención especializada de alta calidad, liderar modelos innovadores de continuidad asistencial y contribuir de forma decisiva a la docencia, la investigación y la sostenibilidad del sistema".

NUEVA SALA DE FISIOTERAPIA EN EL HOSPITAL PERPETUO SOCORRO

La visita se ha completado con la revisión de una mejora de infraestructuras asistenciales clave para la recuperación funcional de los pacientes. Durante su estancia en el Hospital Universitario Perpetuo Socorro, el gerente del SESCAM ha comprobado el resultado de las obras realizadas, con una inversión de 13.000 euros, para la creación de una nueva sala destinada a la Unidad de Fisioterapia del Servicio de Rehabilitación de Albacete.

Acompañado por la jefa del Servicio, Ana Luisa Panadero, y la supervisora de Fisioterapia, Virtudes Arnedo, el gerente ha conocido un nuevo gimnasio de rehabilitación, que incorpora zonas de trabajo común y boxes individuales que garantizan mayor privacidad.

Esta actuación, vinculada al Plan Director de Ampliación y Reforma del Hospital de Albacete, permite dar continuidad a la asistencia tras la reubicación de espacios y mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales, además de la calidad de la atención a los pacientes.

"El nuevo gimnasio es un buen ejemplo de cómo, con una inversión ajustada y bien planificada, se pueden mejorar de forma notable las condiciones laborales de los profesionales y los resultados en salud de los pacientes", ha señalado el gerente del SESCAM.

La puesta en funcionamiento de esta nueva sala permitirá descongestionar áreas con elevada frecuentación, optimizar los circuitos asistenciales y mejorar la funcionalidad global del Servicio de Fisioterapia, que desarrolla una intensa actividad, con más de 78.000 sesiones anuales. Además, posibilitará la asignación de un espacio específico para la atención al paciente neurológico, con un enfoque multidisciplinar adaptado al nuevo perfil asistencial.