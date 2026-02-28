La sevillana Nuria Barrera firma el cartel de la Semana Santa de Ciudad Real que protagoniza la Virgen de la Esperanza. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha arropado este sábado la presentación del cartel oficial anunciador de la Semana Santa 2026, protagonizado por la Virgen de la Esperanza y realizado por la artista sevillana Nuria Barrera. El acto, celebrado en el Antiguo Casino, ha reunido a una amplia representación institucional, cofrade y social de la capital.

Según informa el Consistorio, la autora ha explicado que su obra "no es solo una pintura, es un testimonio de fe, una invitación a contemplar la belleza de nuestra semana mayor a través del arte". La composición guía la mirada hacia el paso de palio avanzando con solemnidad, envuelto en la luz de la candelería en una noche limpia y estrellada, bajo la primera luna de la primavera.

En el cartel anunciador de la Semana Santa de Ciudad Real, un nazareno irrumpe en primer plano, marcando la secuencia y diferenciando el bullicio del silencio, mientras el movimiento del cortejo y las sombras proyectadas evocan la Pasión y la entrega. En el perfil de Jesús de Medinaceli, la artista introduce un guiño simbólico que refuerza el vínculo entre corporaciones.

UN GUIÑO A LA PATRONA, LA VIRGEN DEL PRADO

La paleta cromática, brillante y variada, está dominada por azules y amarillos cuya suma conduce al verde, color de la esperanza, mientras los naranjas complementarios aportan equilibrio a la escena. De la composición emerge majestuosa la catedral, testigo de siglos de historia y fe, sobre la que se distingue la ventana donde durante todo el año puede contemplarse la imagen de la Virgen del Prado, patrona de la ciudad, uniendo así la devoción mariana cotidiana con la intensidad de la Semana Santa.

EL SIGNIFICADO DE LA ESPERANZA

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha calificado la obra como "un auténtico regalo para la ciudad", subrayando que la artista ha sabido transmitir "lo que significa la esperanza cuando recorre nuestras calles".

Cañizares ha destacado la sensibilidad de la autora al unir en la composición a la Hermandad de la Esperanza con la catedral y la Virgen del Prado, integrando símbolos esenciales de la identidad ciudadrealeña.

Cañizares ha defendido que la Hermandad de la Esperanza es "una hermandad señera que representa valores muy importantes" y ha asegurado que el cartel refleja fielmente lo que supone para la ciudad el Martes Santo, cuando Ciudad Real "se echa a la calle guiada por ese manto verde precioso".

Asimismo, ha recordado que este año se conmemora el 20 aniversario de la declaración de la Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento que, según afirmó, ha servido para que la celebración crezca en patrimonio, organización y participación.

Con este cartel, Ciudad Real inicia la cuenta atrás hacia una nueva Semana Santa en la que, como refleja la autora, "en medio del sacrificio y la penitencia, siempre se abre paso la esperanza".