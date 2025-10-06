Los siete accidentes del fin de semana en Castilla-La Mancha dejan 14 heridos leves

Archivo - La Guardia Civil investiga al conductor de un turismo que cuadriplicó la tasa de alcoholemia. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 personas han resultado heridas de carácter leve en los siete accidentes ocurridos en las carreteras de Castilla-La Mancha durante el pasado fin de semana, según el balance de la DGT enviado por la Delegación del Gobierno en la región desde las 15.00 horas del viernes a la medianoche de este domingo.

En las provincias de Albacete y Ciudad Real no se han registrado siniestros, mientras que en la de Cuenca ha habido dos accidentes con cinco heridos de carácter leve.

En las carreteras de Guadalajara también ha habido dos accidentes con cinco heridos leves, mientras que en la provincia de Toledo se han registrado tres accidentes con cinco heridos leves.

ALCOHOLEMIA

Respecto a las pruebas de alcoholemia, se han realizado un total de 3.843 en la región, 37 de ellas positivas, seis de las cuales han sido en jóvenes de menos de 25 años.

En la provincia de Albacete se han realizado 731 pruebas, de las que dos resultaron positivas, ninguna de ellas en menores de 25 años; mientras que en Ciudad Real se han llevado a cabo 944 pruebas, siendo ocho de ellas positivas, una en un menor de 25 años.

En Cuenca fueron 534 las pruebas realizadas, seis de las cuales fueron positivas, cuatro en menores de 25 años; en Guadalajara fueron 750 pruebas, 11 positivas, una de ellas en un menor de 25 años, y en la provincia de Toledo se hicieron 844 pruebas, de las que diez arrojaron resultado positivo, ninguna de ellas en menores de 25 años.