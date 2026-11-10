Siete hombres y dos mujeres enjuician al acusado de matar a su mujer y degollar a sus dos hijos en Las Pedroñeras

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CUENCA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete hombres y dos mujeres forman el jurado popular que desde este martes va a enjuiciar al hombre acusado de matar a su mujer y a sus dos hijos en un presunto crimen machista acaecido en Las Pedroñeras (Cuenca) en el año 2024. Otras dos mujeres han sido seleccionadas como suplentes, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

El acusado se enfrenta a una posible condena de dos prisiones permanentes revisables, entre otras penas, en el juicio que ha comenzado este martes y que se desarrollará si es necesario hasta el próximo 13 de noviembre.

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, a lo largo de los años de relación matrimonial el acusado, carnicero de profesión, mostró episodios de violencia y celos hacia su esposa, "controlando su vida y los medios económicos con los que contaba para el mantenimiento de los menores, considerando a A.S. y a sus hijos de su propiedad al punto de decidir quitarles la vida".

La mujer interpuso una denuncia el 20 de octubre de 2023, por la que el acusado fue condenado, cuatro días después, por un delito de lesiones con orden de alejamiento. Según la Fiscalía, fue en ese momento cuando se gestó la idea de matar a su pareja y a los pequeños.

El día 11 de junio 2024 mandó un mensaje en el que le decía "date cuenta de esto, ten cuidado mis hijos lo van a pagar, mis hijos B. y C., todo está en manos de Dios" y otros mensajes intimidatorios como "a partir de ahora estate más atenta, llevo conmigo cuchillos, cuando tu hermano dijo que tengo que salir de mi casa si hubiera querido matarlo le hubiera clavado el cuchillo en el corazón delante de tus ojos. Cuidado se acabó. Voy a pasar la fiesta del cordero en la cárcel, si me llevan me voy a llevar a todos conmigo".

El 28 de junio, el acusado accedió a la casa donde residían sus víctimas, propinó 18 cuchilladas a su mujer y degolló a los menores. El presunto asesino hizo un hueco en la pared de un patio de la finca, donde arrastró los cuerpos de sus víctimas, que fueron encontrados al día siguiente cuando fue detenido.

Por estos hechos se le ha acusado de tres delitos de asesinato. Por dos de ellos se piden dos penas de prisión permanente revisable y por el tercero 27 años de prisión y la prohibición de pasar por Las Pedroñeras durante 37 años.

Además, se le pide cinco años adicionales por allanamiento de morada, otro por quebrantamiento de condena e indemnizaciones a los familiares que llegan a los 450.000 euros.