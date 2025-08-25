Siete medios y 36 efectivos luchan contra un incendio forestal declarado en Campillo de Ranas

GUADALAJARA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Siete medios terrestres y 36 personas trabajan en la extinción de un incendio forestal-arbolado en el término municipal de Campillo de Ranas (Guadalajara).

Las llamas se detectaban a las 14.57 horas de este lunes por un agente forestal, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.

En las labores de extinción han llegado a trabajar hasta 17 medios (cuatro aéreos, 12 terrestres y un medio de dirección y coordinación) y 70 personas.