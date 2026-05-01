Siete personas heridas tras la colisión por alcance de cuatro vehículos en Almuradiel (Ciudad Real)

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CIUDAD REAL 1 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete personas han resultado heridas tras una colisión por alcance de cuatro vehículos en el kilómetro 232 de la A-4, sentido Andalucía, a la altura de la localidad ciudadrealeña de Almuradiel.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos tuvieron lugar este jueves sobre las 21.27 horas.

Todas las personas heridas fueron trasladadas al Hospital de Valdepeñas. Así, una mujer 37 años y hombre de 27 años, fueron trasladados en una UVI; mientras que dos ambulancias de soporte vital trasladaron a una mujer 28 años, a un hombre 30 años, a una mujer 29 años, a un hombre de 29 años y a una mujer de 27 años.

Al lugar se desplazó también la Guardia Civil, un medico de urgencias y bomberos de Valdepeñas.