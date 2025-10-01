Siloé estará en el Festival de los Sentidos 2026 de La Roda que abre este miércoles la venta de entradas

ALBACETE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización del Festival de los Sentidos de La Roda ha avanzado a Siloé como la primera confirmación para la nueva edición de 2026 que se celebrará del 12 al 14 de junio.

Formado por Fito Robles (compositor y vocalista), Xavi Road (guitarrista y productor) y Jaco Betanzos (batería), el trío ha sabido construir un sonido propio que fusiona el folk con el pop/rock, alcanzando a una comunidad de más de un millón de oyentes en plataformas digitales, ha

Acaban de lanzar 'Las Palabras', un single que marca el inicio de una nueva etapa de la banda vallisoletana, que reafirma la afición del grupo de seguir creciendo y compartiendo su universo emocional abriendo la puerta a un repertorio renovado que formará parte de los escenarios más importantes en 2026, entre los que se encuentra el Festival de los Sentidos.

La banda visitará el festival por tercera vez, ya que lo hizo con anterioridad en 2017 y 2024, esta vez como una de las más importantes del panorama nacional. Las entradas se pondrán a la venta este miércoles, día 1 de octubre, a las 12.00 horas en la web del festival: www.festivalsentidos.com