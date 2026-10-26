La sindicalista María Ángeles Castellanos, candidata de Podemos al Congreso por Toledo

Archivo - María Ángeles Castellanos, secretaria de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Empleo en Comisiones Obreras Castilla-La Mancha. - CCOO - Archivo

TOLEDO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

María Ángeles Castellanos, que ocupó el cargo de secretaria de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Empleo en el sindicato Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, será quien encabece la candidatura de Podemos al Congreso de los Diputados el próximo 29 de noviembre.

La nómina de 'números uno' de la formación morada se completa con María Isabel Ruiz en la provincia de Ciudad Real; Mario Gallego en el caso de Guadalajara; por Albacete, Luisa García; e Isabel Ruiz en la circunscripción de Ciudad Real.

En el caso de la Cámara Alta, las propuestas de la papeleta morada están lideradas por María Ángeles Zarzoso en Toledo; Teresa Navarro en Cuenca; Luis Ángel Agular en Albacete; Víctor García-Escribano en Ciudad Real; y María Luisa Martínez en la plaza guadalajareña.