Sindicato Médico C-LM niega acuerdo con el Sescam en servicios mínimos de la huelga: "En absoluto se han consensuado"

Concentración médicos en Toledo con motivo de la huelga de facultativos. - EUROPA PRESS

TOLEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico en Castilla-La Mancha CESM ha respondido al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que los servicios mínimos establecidos para la huelga que ha arrancado este lunes no han sido consensuados "en absoluto".

Así ha reaccionado el sindicato en Toledo, en una de las concentraciones convocadas este lunes con motivo de la jornada de huelga, tal y como ha señalado, en declaraciones a los medios, el secretario provincial de CESM en Toledo, Carlos Vicario.

Así, ha precisado que en el caso de Toledo el seguimiento es del 80 por ciento, cuando hay más de 300 profesionales nombrados para servicios mínimos y hay más de 100 que están disfrutando de su descanso obligatorio.

En el Hospital Universitario de Toledo "hay más de 300 médicos nombrados como servicios mínimos", ha señalado Vicario, remarcando que hay "servicios en los que hay más gente trabajando que en un día normal" o "durante el periodo de vacaciones".

"Algo falla en todo este razonamiento. Cuando hay unos servicios mínimos en determinados servicios del cien por cien algo falla. O nos están poniendo unos servicios mínimos totalmente abusivos y con el objetivo de desactivar esta movilización o significa que a la población no se la está atendiendo bien ni correctamente durante determinados periodos de tiempo", ha lamentado el representante de CESM.

En este punto, ha lamentado que en la reunión con la Administración sanitaria el Sindicato Médico le planteó sus alternativas a los servicios mínimos y "las quejas" que tenían sobre el anterior decreto y "ninguna de esas reclamaciones ha sido tenida en cuenta".

ESTATUTO MARCO

Respecto a la reivindicación estatal de un Estatuto Marco, Vicario ha señalado que "es la mejor herramienta para atender" a sus peculiaridades profesionales y a sus características diferenciadoras.

"En la actualidad los médicos somos una minoría cuantitativa en el ámbito sanitario. Nos convertimos en la minoría sacrificable y muchos de los esfuerzos que hay que realizar para que otras categorías mejoren y recaen sobre nuestras espaldas. Eso es lo que estamos viviendo en esta negociación del Estatuto Marco", ha aseverado.

Esto, determina, "que todos los médicos de este país, en una unión sin precedentes en nuestra historia, estemos unidos frente a esta terrible agresión a nuestra profesión".

De su lado, Juan José García Cruz, médico anestesista y representante del sindicato Simefyr, ha pedido unas "condiciones dignas, una jornada laboral digna, una clasificación por categoría profesional que sea acorde a la competencia de titulación y la responsabilidad".

Rechazan "esta situación laboral de precariedad, con contratos precarios, con jornadas interminables", a lo que añaden "48 horas semanales en cómputo semestral", algo que "no sucede en ningún tipo de trabajo en este país".

"No somos graduados normales, somos graduados con 360 créditos, grado máster y además tenemos un examen MIR y cuatro o cinco de especialidad. O sea, no estamos pidiendo la luna, estamos pidiendo simplemente que se nos considere por lo que somos", ha demandado este facultativo.

Respecto a la carrera profesional sanitaria, reivindicación de este colectivo en Castilla-La Mancha, ha lamentado el "incumplimiento" del presidente regional, Emiliano García-Page, que la ofreció el año 2015, 2019 y 2023 y en el último Debate del Estado de la Región lo ligó a la "financiación autonómica"

"Con lo cual lo que está haciendo Page y el Gobierno es faltar a su palabra dada, ni más ni menos. Somos la única comunidad autónoma que no tenemos carrera profesional sanitaria", ha incidido.