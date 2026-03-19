Sindicatos se concentrarán el 10 de abril en Ciudad Real por la carrera profesional a pesar del compromiso de Junta

Sindicatos de sanidad en una manifestación por la carrera profesional. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR) albergará el próximo 10 de abril una nueva concentración de los sindicatos que componen la Mesa Sectorial de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) para reclamar la recuperación de la carrera profesional, a pesar del anuncio realizado este lunes por el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, de aprobar una ley para regular un nuevo modelo de carrera profesional sanitaria y de la convocatoria de una reunión para el próximo jueves 26 de marzo.

Los siete sindicatos convocantes (Sastse, Usicam, USAE, CSIF, CCOO, CESM y UGT) mantienen su calendario de movilizaciones.

Se tratará de la tercera gran movilización en unidad de acción en el presente año tras las llevadas a cabo el 10 de febrero en Albacete y 2 de marzo en Toledo, a lo que se suman las continuadas protestas en actos públicos del Gobierno regional, han recordado mediante nota de prensa.

El día 9 de abril se llevará a cabo una asamblea en el salón de actos del HGUCR para informar a los trabajadores de las medidas a adoptar para recuperar un derecho que convierte al Sescam "en el único servicio de salud de toda España sin carrera profesional".

Para los siete sindicatos, tras la última reunión celebrada con el Sescam en marzo de 2024, la reanudación de las negociaciones el próximo 26 de marzo "no puede ser nuevamente una promesa vacía ni una maniobra con fines electoralistas: la recuperación no puede ser un gesto, es una obligación pendiente".