Sindicatos denuncian una nueva muerte por caída de altura y reclaman medidas tras el accidente en Miguelturra

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CIUDAD REAL 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las centrales sindicales CCOO y UGT de Castilla-La Mancha han denunciado un nuevo siniestro laboral mortal a causa de una caída de altura, tras el accidente que se ha cobrado la vida de una trabajador de 42 años en la madrugada de este jueves en Miguelturra.

En este sentido, UGT Castilla-La Mancha ha señalado que a lo largo de esta semana se han producido al menos tres accidentes laborales graves por caída en altura en la región, movilizándose servicios de emergencias, siendo este último mortal.

El sindicato ha trasladado sus condolencias a la familia y ha exigido una investigación exhaustiva de las causas del suceso ya que, según recuerda, este tipo de accidentes son de los más fáciles de evitar si se adoptan las medidas que establece la normativa.

Además, ha recordado que según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social -los relativas a los cuatro primeros meses del año-, Ciudad Real es, junto con Cuenca, la provincia con más muertes en el trabajo, con cinco víctimas mortales entre enero y abril de 2026.

UGT Castilla-La Mancha ha incidido en que el verano es una época en la que, debido a las altas temperaturas, es necesario extremar las precauciones en los trabajos que se realizan a la intemperie y más aún si se trata de trabajos en altura.

Por ello la central sindical ha reiterado su petición de poner en marcha medidas de choque para frenar los accidentes, reforzar la labor de la Inspección de Trabajo y endurecer las penas para aquellas empresas incumplidoras.

Por su parte, desde CCOO Ciudad Real, su secretaria general, Esther Serrano, ha subrayado que los accidentes por caídas en altura constituyen los más prevenibles y evitables con la correcta utilización de los equipos de trabajo y unas adecuadas medidas de protección colectiva e individual.

En este sentido, Serrano ha insistido en la importancia de la prevención para salvar vidas e insta a las empresas a extremar las medidas de seguridad para evitar este tipo de accidentes y frenar la siniestralidad laboral, recordando que garantizar un entorno de trabajo seguro es obligación legal de las empresas.

La secretaria general ha concluído apuntando que la siniestralidad laboral es el "peor indicador" socioeconómico del país y que es la consecuencia del déficit preventivo.