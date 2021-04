Los sindicatos de C-LM instan a los gobiernos a convocar el diálogo social para abordar la siniestralidad laboral

TOLEDO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado este miércoles en las cinco capitales de provincia de la región por el Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo para denunciar la precariedad en las condiciones de trabajo e instar a los gobiernos a convocar un diálogo social para empezar a valorar las cuestiones relacionadas con la siniestralidad laboral.

El secretario general de CCOO en la región, Paco de la Rosa, ha estado en Albacete, ante la sede de los empresarios, donde ha destacado lo oportuno de hacer la concentración ante la sede de FEDA. "Por si no lo entendieran FEDA y Cecam, lo que hacemos hoy aquí es tender la mano, tendemos la mano porque en 2020, cuando la actividad económica bajó, cuando muchos estaban confinados, con más gente en desempleo o en ERTE, hubo muchos más accidentes, un 44% más de mortales, más de 200 heridos graves. La patronal debe entender que no puede permanecer al margen, que la salud en el trabajo forma parte del acuerdo y del diálogo social", ha manifestado, según ha informado CCOO en nota de prensa.

Con él, Carmen Juste, secretaria general de CCOO Albacete, ha defendido que afrontar esta realidad y reducir los malos datos pasa también por "derogar la reforma laboral de 2012, que introdujo más precariedad y gran inestabilidad en el mercado de trabajo". Albacete suma ya 700 accidentes de trabajo notificados solo en dos meses de 2021 computados, "toca conseguir que todos estemos implicados en esta lucha", con muchos avances por llegar, entre ellos "un nuevo listado de enfermedades profesionales que incluya el Covid-19", ha dicho la secretaria general de CCOO Albacete.

TOLEDO

En Toledo, la secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de UGT en la provincia, Nuria Garrido, y el secretario general de UGT-FICA en Castilla-La Mancha, Raúl Alguacil, han incidido en declaraciones a los medios en que este es un día de recuerdo para los trabajadores que han fallecido como consecuencia de su desempeño laboral y de los que tienen algún tipo de enfermedad profesional.

Garrido ha manifestado que en la provincia de Toledo no se puede permitir el "aumento del 41%" en accidentes mortales que hubo el pasado año 2020 a pesar de la disminución de la actividad económica a consecuencia de la pandemia.

"Desde aquí pedimos a todas las empresas que se tomen en serio la salud laboral de los trabajadores, que cumplan la normativa de prevención de riesgos laborales, pero también a las administraciones públicas que controlen que las empresas lo cumplan y, si no lo cumplen, que sancionen, porque el trabajo no puede costarnos la vida", ha continuado.

Por su parte, Raúl Alguacil ha demandado al Gobierno que convoque la mesa del diálogo social para abordar la siniestralidad laboral y también que constituya la mesa de salud laboral "para actualizar el catálogo de enfermedades profesionales y derivadas de la pandemia que no vienen recogidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".

Alguacil ha puesto el foco en reivindicar la figura del delegado territorial, alegando que "en la mayoría de empresas no hay representación sindical y los sindicatos de clase no podemos velar por los intereses de nuestros compañeros". "Es en aquellas empresas donde no hay ningún control porque la Inspección no llega, los empresarios no cumplen y las organizaciones no podemos llegar", ha añadido.

"Hoy es un día de reivindicaciones tanto en materia sindical y de llamada de atención al Gobierno pero sobre todo a los empresarios y decirles que no vamos a consentir que los trabajadores vayan a ganarse el pan y no vuelvan a casa", ha apostillado.

Ambos representantes de los sindicatos han coincidido en que las medidas puestas en marcha por parte del Gobierno regional y el Gobierno central para abordar la salud laboral y la siniestralidad no son suficientes. "Los recursos es cierto que se han implementado pero en ningún caso es suficiente", ha defendido Alguacil.

Por su parte, Garrido ha denunciado que los empresarios "muchas veces se piensan que por tener contratado el servicio de prevención ajeno ya han cumplido pero no es así, tienen la obligación de formar y de proteger la salud", considerando también que se necesitan más inspectores de cara a la prevención.

GUADALAJARA

En Guadalajara, la secretaria de Política Institucional y Salud Laboral de CCOO en Castilla-La Mancha, Raquel Payo, ha resaltado las "inaceptables cifras" de accidentalidad laboral que tiene Castilla-La Mancha, con un índice de incidencia que es el más elevado del país.

Payo ha lamentado que la región sumara en 2020 52 accidentes de trabajo mortales, "un 44% más que en 2019 pese a la pandemia, un año dramático, y en 2021 hasta febrero ya sumamos seis, cinco en jornada y uno in itinere". Para ella, este miércoles "es momento de recordar a las víctimas, aquellas personas que sufrieron un accidente o una enfermedad profesional, y también de reivindicar mejores condiciones en materia preventiva", con un recuerdo particular a las víctimas del amianto.

Con la responsable de Salud Laboral en CCOO regional ha comparecido a su vez Javier Morales, secretario general de CCOO Guadalajara, quien ha subrayado que "esta provincia un año más tiene el triste record de ser la provincia con más siniestralidad de España; esto requiere medidas efectivas, mayores medios en la Inspección de Trabajo, y que las empresas asuman de una vez responsablemente la cultura preventiva".

CIUDAD REAL

En Ciudad Real, la concentración ha incluido un acto de reconocimiento al trabajo y la implicación de las y los delegados en la mejora de la prevención en sus centros de trabajo. El secretario general del sindicato provincial, José Manuel Muñoz, ha destacado esa labor de los delegados y delegadas. "Gracias a vuestro trabajo la siniestralidad ha sido menor, y conseguimos avanzar en derechos, en seguridad y salud, es un buen trabajo pero debemos seguir con más fuerza, con muchas más razones tras la pandemia", ha manifestado.

CUENCA

En la concentración en Cuenca, María José Mesas, secretaria general de CCOO Cuenca, ha señalado que "en Cuenca 2020 también dejó unos datos terroríficos, con siete accidentes laborales al día", apuntando que "la salud y la seguridad son un derecho fundamental y es lo que CCOO y UGT reivindicamos hoy, que se reconozca así".

CSIF VE "ALARMANTES" LAS CIFRAS

Por su parte, CSIF ha denunciado el alarmante aumento del número de accidentes mortales en Castilla-La Mancha a pesar de la paralización de la actividad que ha producido la crisis sanitaria del COVID-19, lo que, alegan "denota la relajación en el cumplimiento de la normativa vigente y la falta de implicación de la Administración autonómica", según ha informado el sindicato en nota de prensa.

El responsable autonómico de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF, Carmelo Gómez, ha subrayado que "se está produciendo una terrible involución" en una materia "que es fundamental". "No sólo nos encontramos duramente ante el peor dato de los últimos diez años, sino que para encontrar un registro peor nos tenemos que retrotraer hasta 2006 con 80 decesos. Estamos hablando de que en la región falleció en 2020 un trabajador cada semana y que cada día y medio hubo un accidente grave", ha manifestado.

Así, ha criticado el Gobierno regional "ha dejado de lado la prevención", y en lugar de ampliar la plantilla de técnicos para que las empresas y las administraciones puedan cumplir con la normativa para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, se "mantienen las subvenciones a CCOO, UGT y Cecam para asesoramiento, divulgación y difusión en materia de Prevención de Riesgos Laborales, dinero que tristemente no ha servido para reducir la siniestralidad. Entre las tres organizaciones han recibido más de 43,7 millones de euros desde 2014".