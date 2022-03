Sindicatos y patronal en C-LM difieren sobre la prohibición de hacer despidos en empresas que reciban ayudas estatales

TOLEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT y la patronal en Castilla-La Mancha han mostrado diferencias respecto a la medida aprobada este martes por el Gobierno central, en el marco del plan Nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra, que prohíbe despedir por causas objetivas a las empresas que hayan recibido alguna subvención de dicho plan o acudan a un Expediente de Regulación de Empleo de nueva generación aprobado en la reforma laboral.

Sí tanto el responsable regional de CCOO, Paco de la Rosa, como el de UGT, Luis Manuel Monforte, han reconocido esta medida del Ejecutivo central para frenar el despido, el director del Departamento Jurídico-Laboral de la Confederación de Empresas de Castilla-La Mancha, Alberto Maldonado, ha considerado que supone "un ataque a la libertad empresarial", pues "nadie despide por disfrute".

Así lo han verbalizado en el panel incardinado en la jornada sobre la reforma laboral organizada este miércoles en Toledo por la Asociación para el Progreso de la Dirección y Adecco, en el que De la Rosa ha tildado la noticia de "buena", toda vez que va a evitar el despido en las empresas que reciben ayudas por parte de estado.

En este punto, y tras echar en falta la intervención política en los mercados en situaciones como la actual "atendiendo a razones humanitarias", ha criticado las palabras del líder de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha arremetido contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al decir que "si no se puede despedir, que monte una empresa ella".

"En mi pueblo dicen coger chocotajá. Recibo ayudas, pero despido en un momento complicado de la economía porque eso no solo beneficia o perjudica a las empresas, empeora la situación general de todos. Pero esto no deja de ser una anécdota", ha dicho De la Rosa, que ha reconocido que Garamendi es "una persona con mucho talante", que para él "ha ganado muchos enteros" tras las crisis económica derivada del COVID por "todas las tensiones que ha tenido que sufrir por llegar al acuerdo de la reforma laboral". Por ello, ha admitido que tiene que "estar en su papel y tener esas salidas", como les ocurre a los sindicatos.

Por su parte, el responsable de UGT, tras valorar las medias del Ejecutivo, ha defendido que este empuje social era necesario, al igual que los mecanismos RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, que van a funcionar como "un paraguas adicional", pues van a permitir que esas empresas que lo están pasando mal por la actual crisis y quieran mantener su actividad, puedan hacerlo manteniendo el empleo. La crítica que nosotros hacemos al Gobierno es que tiene que centrarse en limitar precios en el mercado español", ha añadido Monforte.

Visión antitética ha mostrado el representante de la patronal castellanomanchega, que ha hablado del mensaje "perverso" que se lanza desde el Ministerio que capitanea Yolanda Díaz, que dice que "las empresas no pueden usar dinero público para despedir, pero obviamente ninguna empresa coge dinero con la mano derecha y con la mano izquierda lo utiliza para despedir".

"Cuando una empresa despide es un mecanismo para mantenerse con vida. No es agradable ni nadie quiere el despido por disfrute. Por ello, limitar el hecho de haber recibido una ayuda, que aún así puede ser insuficiente para salvar a esa empresa, y no permitir poder recurrir al despido o la reestructuración de plantilla es un ataque a libertad de empresa y, por ello, no estamos de acuerdo con ese veto al despido que se ha anunciado".

BONDADES DE UNA REFORMA NO COSMÉTICA

En este panel de discusión, tanto el líder regional de UGT como el de CCOO han rechazado el "ruido mediático" que ha intentado "enturbiar" las bondades de este conjunto de medidas, desechando la idea de que esta reforma sea meramente "estética" pues consideran que los datos "cantan", y está resultando beneficiosa tanto para las empresas como para las personas trabajadoras del país, pues eleva la calidad de vida de sus ciudadanos".

En términos parecidos se ha expresado el representante de Cecam, que ha lamentado que el debate semántico, sobre si es una actualización, derogación o reforma, "enturbiase el duro trabajo de las mesas de trabajo de los agentes sociales de muchas horas".

Dicho esto, ha destacado que se trata de una norma positiva por el hecho de emerger del acuerdo y el consenso, pues ha indicado que la sociedad en su conjunto valora la paz social, pues "aporta competitividad y menos conflictividad y eso ayuda a incentivar la actividad empresarial y a tener un mercado laboral más potente y reforzado".

Pese a admitir que hay aspectos de este reforma "susceptibles de mejora", ha asegurado que lo más importante para Cecam es que la norma aporte mecanismos de flexibilidad que permite adaptarse al mercado adaptarse a las circunstancias.

No obstante, Maldonado ha terminado hablando de la preocupación que esta "encima de la mesa" de que quizá esa reducción de la temporalidad, que persigue la norma, puede ir en detrimento de la creación de puestos de trabajo. "Esperemos que no sea así", ha concluido.