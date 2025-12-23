Situación "bastante normalizada" en la red de carreteras de Albacete gracias al operativo especial de la Diputación

Máquinas quitanieves en la provincia de Albacete. - DIPUTACIÓN

ALBACETE, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete continúa desplegando de forma continuada, dentro del Plan de Vialidad Invernal, el operativo especial activado desde el pasado viernes con actuaciones preventivas de esparcimiento de sal y refuerzo de medios ante el episodio de nieve registrado en distintos puntos de la provincia.

El vicepresidente de la Diputación y responsable del área de Carreteras, Fran Valera, ha explicado que durante la madrugada del lunes al martes se procedió al corte temporal del Puerto de las Crucetillas, una decisión adoptada por motivos estrictamente de seguridad, tanto para los equipos que trabajaban en las labores de conservación y limpieza como para las personas usuarias de la vía.

A lo largo de la mañana, el puerto ha quedado reabierto al tráfico, si bien Valera ha explicado que se mantienen limitaciones a la circulación, con uso obligatorio de cadenas y restricción al paso de vehículos pesados, articulados y camiones de determinado tonelaje, de acuerdo con los criterios de seguridad establecidos para este tipo de situaciones, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Sobre el resto de la Red Provincial de Carreteras, el vicepresidente ha explicado que la situación se encuentra "bastante normalizada", aunque a primera hora de la mañana se han registrado algunas dificultades puntuales en el entorno de Peñascosa y sus pedanías, el municipio de mayor altitud de la provincia.

Desde primeras horas, los equipos quitanieves de la Diputación continúan trabajando en la retirada de nieve acumulada y en el refuerzo del esparcimiento de sal para garantizar la transitabilidad.

Según las previsiones meteorológicas actuales, Fran Valera ha valorado que el episodio invernal podría generar a lo largo del día afecciones menores a las inicialmente previstas, si bien la institución provincial va a mantener el dispositivo plenamente operativo y en alerta permanente, preparado para actuar ante cualquier cambio de la situación.

El objetivo prioritario es, ha subrayado, asegurar la movilidad y la seguridad vial en unas fechas especialmente sensibles como las Navidades, en las que se incrementan los desplazamientos por la provincia.