Sofía Rodríguez eleva leyendas locales a potencial turístico a través de @SusurrosDeCuenca, su Trabajo de Fin de Grado

Sofía Rodríguez, la periodista tras la cuenta @SusurrosDe Cuenca - @SUSURROSDECUENCA

CUENCA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sofía Rodríguez Fernández es el nombre detrás de la cuenta de Instagram @SusurrosDeCuenca, una propuesta de Trabajo de Fin de Grado dentro de sus estudios de Periodismo en la que expone secretos y leyendas de la ciudad de Cuenca con un particular estilo, cosechando cada vez más visitas y llevando los rincones de su ciudad a todo el mundo a través de su relato.

La periodista, en conversación con Europa Press, cuenta cómo la afición por las historias ocultas conquenses le viene de sus padres, quienes le transmitían cuando era pequeña todas aquellas historias populares que ilustran el folclore de una ciudad de la que se declara "enamorada".

De aquella afición surgió la idea de poner en marcha un proyecto multimedia radicado en todas esas leyendas y articularlo a través de un Trabajo de Fin de Grado para poner la guinda a su periplo en Periodismo y Comunicación Audiovisual.

Para ello, y tras un trabajo previo de investigación de todas las historias que quería contar, creó los guiones y contactó con los actores como preludio de las grabaciones, realizadas entre febrero y abril del pasado año y que dieron paso al trabajo de edición de todos los contenidos.

Asegura la creadora que no esperaba tanta repercusión, teniendo en cuenta que el primer vídeo superó las 70.000 visualizaciones. "Fue un montón de trabajo, y ver su alcance me llenó de alegría", expresa, apuntando que varios de sus vídeos han superado incluso las 100.000 visualizaciones a través de Facebook.

Secretos ya confesados a través de sus redes sociales, manidos entre los locales y desconocidos para el visitante. "La más famosa, la de La Cruz del Diablo. Mi favorita, la de El Cristo del Pasadizo, que esconde un pequeño lío amoroso con bastante cotilleo que al final acaba trágicamente".

Destaca en su contenido como una de las leyendas de final no tan trágico la de La Fuente del Abanico, sin dejar de lado otros pasajes de la historia como las Brujas de Mangana o Los Ojos de la Mora.

En su propuesta en redes, Sofía invita a realizar recorridos interactivos. "Lo mejor es vivir la experiencia desde el propio sitio. Creo que va a haber mucha gente que vendrá y disfrutará Cuenca de otra manera gracias a la página web. Me encantaría que la gente descubriera Cuenca de esta manera".

Para el futuro que está por llegar, se plantea seguir publicando una vez pase el trámite del Trabajo de Fin de Grado, e intentará contactar con promotores turísticos de todo tipo "con el objetivo de que Cuenca empiece a ser más conocida y la gente descubra la magia de esta ciudad".

En su opinión perfecta y como recomendación de viaje a la capital conquense, asegura que más allá de las icónicas postales que ofrece el Casco Antiguo, lo mejor para todo aquel viajero que se estrene en Cuenca es "perderse por sus callejuelas llenas de secretos".

Como propuesta de ruta, lo tiene claro. Subir primero en autobús al Barrio del Castillo, bajar por la Ronda del Júcar y contemplar los Ojos de la Mora, cruzar a la Ronda de Julián Romero y pasar bajo el Cristo del Pasadizo, llegar a la Catedral, bajar a Torre Mangana y volver para desfilar por las Angustias y hasta la Fuente del Abanico, ya en el Recreo Peral.