Sofocado un incendio una zona de matorral y pasto de la Ronda Oeste de Cuenca - AYTO CUENCA

CUENCA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Ayuntamiento de Cuenca han intervenido en un incendio en la Ronda Oeste, junto al polígono Campsa, según informan fuentes municipales.

El fuego se ha declarado a las 14.00 horas en una zona de matorral y pasto. Hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones de Bomberos con dos vehículos autobomba y un vehículo pickup, y con una dotación de personal de siete efectivos.

El incendio ha afectado a una superficie de pasto y matorral de unos 4.000 mestros cuadrados pero no ha dañado ninguna de las naves del polígono.

Una vez sofocado el fuego, los bomberos se han quedado refrescando el terreno hasta que ha finalizado la intervención en torno a las 15.40 horas.

En el incidente también han intervenido los agentes medioambientales y efectivos de la Policía Local de Cuenca para regular el tráfico y facilitar la salida urgente de los vehículos que podían verse afectados por el incendio.

La actuación se ha llevado a cabo en coordinación con los Agentes de Movilidad y durante la misma hubo que retirar, mediante la grúa municipal, el vehículo que se encontraba en una situación de mayor riesgo.