Sordo lamenta las "excusas" de la CEOE para "dar por finiquitado el diálogo social": "No se puede borrar del mapa ahora"

Denuncia la "excusa" de la CEOE para no ir a la reunión de este miércoles con Yolanda Díaz para abordar la subida del SMI



TOLEDO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha lamentado las "excusas" que la CEOE está dando para "dar por finiquitado el diálogo social", al tiempo que ha apelado a la responsabilidad de la patronal dada la incertidumbre económica a la que se enfrenta el país.

"No se puede borrar del mapa en este momento y tiene pinta de que busca excusas para hacerlo", ha condenado Sordo, que ha realizado estas manifestaciones en declaraciones a los medios, antes de que arrancase en Toledo el Consejo de Dirección del sindicato, del que, según ha avanzado, va a abordar entre sus prioridades impulsar los salarios y fortalecer la negociación colectiva para el 2023.

"Volvemos a instar a la CEOE a sentarse a la mesa. Me preocupan las actitudes y las declaraciones de las organizaciones empresariales, que vienen a dar por medio finiquitado el proceso del diálogo social en España. En este momento es cuando el país más necesita de la corresponsabilidad de los agentes sociales para hacer frente no solo a un insuficiente incremento de los salarios, sino también a las posibilidades de que España sufra en 2023 si no recesión, sí una desaceleración intensa de la economía, como va a haber en otros países", la alertado.

"Si en España no hay recuperación de sueldos, la posibilidad de que la economía se ralentice es muy superior. La mejora de los salarios es necesaria para reducir las tasas de desigualdad, para repercutir las tasas de pobreza y la pobreza salarial. También para que la economía repunte o, al menos, no caiga, tal y como está previsto que ocurra en todos los países de la Unión Europea".

"La CEOE no se puede borrar del mapa en este momento y tiene pinta de que busca excusas para hacerlo", le ha afeado Sordo a la patronal, al tiempo que ha vuelto a denunciar que las empresas, "para salvaguardar sus márgenes empresariales", han imputado el incremento de costes a los precios al consumo, pese a haber contabilizado en los primeros trimestres del año 21.000 millones de euros de beneficios.

SUBIDA DEL SMI

En cuanto a la reunión que los agentes sociales tienen prevista para este miércoles para abordar la subida del Salario Mínimo Interprofesional, Sordo ha mantenido posiciones y ha advertido que la propuesta de CCOO no se va a mover de que la subida oscile entre los 1.080 y los 1.100 euros en 14 pagas.

"No nos planteamos en ningún caso que la subida del SMI se quede en la horquilla que ha planteado el informe de expertos del Gobierno, que es 1.040 euros. Sería bueno hacer un ejercicio de corresponsabilidad y tener altura de miras. Puedo entender que a la organización empresarial no le haya gustado que se vaya a hacer algo tan revolucionario como que la Inspección de Trabajo analice que cuando se presenta un despido colectivo, las causas que se alegan sean reales, y la documentación responda a las causas que justifica ese despido colectivo", ha dicho en alusión al argumento esgrimido por la CEOE para no acudir a la cita con el Ministerio de Trabajo prevista para este miércoles.

"Si la Inspección de Trabajo no interviene en un trámite como ese, que venía recogido en su Plan Director, quizá haya que preguntarse para qué está la Inspección de Trabajo. No me parece motivo para romper el marco del diálogo social, porque cualquier malpensado podría pensar que es una mera excusa de mal pagador para no afrontar el diálogo social en un momento tan importante como tiene por delante nuestro país en 2023".

Por ello, y ante la amenaza de la patronal de no acudir a esa reunión con el ministerio que capitanea Yolanda Díaz, Sordo ha apelado a la responsabilidad de CEOE y le ha pedido que acuda no solo a esa mesa, sino a todas las que se convoquen.

"Si los sindicatos cada vez que el Gobierno ha tomado una medida unilateral hubiéramos roto el diálogo social, en España no habría diálogo social desde los años 80", ha terminado reflexionando Sordo.