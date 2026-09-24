Sordo pide "sacar a gorrazos" a los fondos buitre del mercado de la vivienda y pide que acaparar "no sea rentable"

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ALBACETE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha exigido "sacar a gorrazos" a los fondos buitre y los fondos de inversión del mercado de la vivienda, abogando por "modificar la ley hasta donde haga falta" y por dotar al país de una fiscalidad "que haga que el negocio de acaparar viviendas no sea rentable".

Sordo, a preguntas de los medios previas a la celebración del Comité Regional de CCOO Castilla-La Mancha en Villarrobledo (Albacete), ha aseverado que "las viviendas están para vivir, no para que grandes empresas hagan negocios".

"Insisto, hay que sacarles, si hace falta, a gorrazos porque no puede ser que se especule con unas viviendas que, en muchos casos, se hacen para usos turísticos que, en mi opinión, no son de recibo", ha reiterado.

VOLVER AL DECRETO ANTIDESAHUCIOS

En este contexto, y tras el desahucio este miércoles María del Carmen Abascal, de 87 años, de su vivienda en Madrid, ha manifestado que el Consejo de Ministros "tiene que volver a llevar el decreto antidesahucios al Congreso de los Diputados".

Además de ello, ha incidido en que "la sociedad tiene que activarse" para "poner delante del espejo" a quienes "se nieguen a apoyar una medida tan de sentido común como esa".

"No se puede expulsar a la gente de sus casas, hay que facilitar soluciones habitacionales, no se puede expulsar a la gente de sus casas si no se le garantiza una solución habitacional", ha expuesto.