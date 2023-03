STAS se concentra este lunes en Toledo contra la cesión de la obra de Alberto Sánchez a Corpo, una colección privada

TOLEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Administración y Servicios de Castilla-La Mancha (STAS-CLM Intersindical) ha convocado para este lunes, 6 de marzo, una concentración ante las puertas del Museo de Santa Cruz de Toledo para criticar que el Gobierno regional "haya cedido" parte de la colección del artista toledano Alberto Sánchez para ser exhibida en las instalaciones de la Colección 'Roberto Polo', Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha (Corpo), "colección privada".

"Como trabajadores y trabajadoras del Museo de Santa Cruz admiramos y respetamos la obra de Alberto, pues durante muchos años hemos cuidado de sus obras cuando estaban expuestas en el Museo de Arte Contemporáneo, o en la exposición que tuvo lugar en 2002 en las salas del crucero inferior del Museo de Santa Cruz. Lo que consideramos deleznable es que una colección gestionada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sea cedida a una colección privada", ha indicado en nota de prensa la organización.

STAS-CLM Intersindical, que considera que la colección de Polo "no deja de ser una colección aceptable, por no decir mediocre", que fue rechazada por el Museo Reina Sofía "por no encontrarla digna de calidad", ha lamentado que la Junta "abrió la caja fuerte y empezó a sacar dinero a espuertas para traer la colección a Toledo".

"Dio igual tener que pagar al señor Roberto Castro Polo una casita en el casco, cuyo alquiler nos cuesta a los castellanomanchegos miles de euros mensuales. Dio igual que hubiera que llevar a un almacén de Sonseca toda la colección de material arqueológico que estaba depositada en Santa Fe", han denunciado desde STAS Intersindical, que añade que dicha colección "no es visitado por prácticamente nadie".

Consideran que como dicho espacio "necesitaba un revulsivo", el Gobierno regional ha decidido mostrar en el Corpo la colección de Sánchez, "que por desidia de la Administración estaba almacenada, que no olvidada, en el Museo de Santa Cruz".

"Ahora el señor Polo quiere apropiárselas, quiere aparecer como el salvador del arte para poder atraer algunos visitantes a su ruinoso proyecto toledano", han denunciado.

Por último, han condenado que el Museo de Santa Cruz y sus filiales "siempre anden con el presupuesto limitado". "No se pueden traer nuevas exposiciones, hay que reciclar material. No haya para focos ni material de oficina, ha habido momentos que ni se disponía de papel higiénico en los aseos públicos", han asegurado.

Por ello, han convocado una concentración a partir de las 18.00 horas del lunes 6 de marzo, bajo el lema 'La cultura no se vende', ante la explanada del Museo de Santa Cruz.