STAS Y USO se concentran este sábado en Cuenca para reclamar mejoras en Geacam, que celebra su 20 aniversario

Archivo - Extinción de un fuego. - JCCM - Archivo

CUENCA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

STAS y USO han convocado una concentración este sábado, 11 de abril, a partir de las 10.00 horas en la puerta del Recinto Ferial de La Hípica de Cuenca, para reclamar mejoras en Geacam, que cumple 20 años. LLaman al resto de organizaciones sindicales y a toda la plantilla a que secunden esta protesta.

En nota de prensa, denuncian que la empresa "celebra su 20 aniversario organizando una fiesta con comida, bebida y música en directo, mientras quienes sostenemos el operativo día a día seguimos esperando respuestas a problemas que afectan directamente a nuestro trabajo, a nuestra seguridad y a nuestras condiciones de vida".

Explican que en un encuentro celebrado este jueves, la dirección informó con detalle cómo será la celebración del 20 aniversario: en los días previos al día de la fiesta habrá actividades dirigidas a centros educativos, con talleres de educación medioambiental y sobre extinción de IIFF.

"El día grande, habrá un acto institucional, suponemos que con toda la plana mayor, reconocimientos a trabajadores de Geacam, comida, bebida y música en directo".

"Nos parece bien que se reconozcan las dos décadas de la empresa y el trabajo de muchos compañeros y compañeras. También las actividades externas a la fiesta del día 11.Pero creemos que el mejor reconocimiento no es una fiesta. El mejor reconocimiento es garantizar condiciones laborales dignas", insisten.

Según denuncian, mientras se prepara un gran evento, siguen con "los ya normalizados recortes en la campaña de incendios y sin obtener explicaciones sobre lo ocurrido en el incendio del Pico del Lobo".

"Y seguimos sin respuesta por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha a las solicitudes de reunión para abordar estos problemas", añaden.

STAS y USO añaden que aunque el coste de la fiesta será "cero" para la empresa, asumido por patrocinadores, "mientras tanto, lo que sí es una realidad es que la mayoría de los interinos trabajan una media de 3 meses al año".

Dicho esto, también critican el "silencio" de la Consejería, que se eliminen las bolsas de trabajo actuales, "generando más inestabilidad y precariedad"; que Geacam "se niegue a negociar una subida salarial justa y acorde al trabajo que realizamos, pese al aumento del coste de la vida y que asigne puestos a dedo, sin igualdad de oportunidades".

A esto, añaden, "siguen los recortes en extinción mientras la plantilla realiza un trabajo de alto riesgo, protegiendo los montes y la seguridad de la población, sin el reconocimiento real que merece".

Por todo ello, convocan al resto de organizaciones sindicales y a todos los trabajadores a la concentración.

"Los bomberos de Geacam no necesitamos fiestas para sentir orgullo de nuestro trabajo. Lo que necesitamos es ser personal laboral, salarios dignos, estabilidad laboral t reposición total", concluyen sendas organizaciones.