Stulz, Carmen Herranz y Pedro Durán, empresa y empresarios del Año de los XXX Galardones Empresariales de Fedeto

Archivo - Sede de Fedeto en Toledo - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa Stulz, de soluciones de climatización de precisión y sede en Esquivias; Carmen Herranz, de la empresa Ilarcuris Home de Illescas, y Pedro Durán, de Grupo Durán de Talavera de la Reina, recibirán un reconocimiento como Empresa, Empresaria y Empresario del Año, respectivamente, en la 30ª edición de los Galardones Empresariales de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), que se entregarán el viernes 29 de mayo en la capital regional.

Así lo ha dado a conocer este jueves el presidente del jurado de los Galardones, el subdelegado del Gobierno, Carlos Ángel Devia; junto al presidente de Fedeto, Javier de Antonio Arribas; y el secretario general de la organización, Manuel Madruga.

Previamente a la lectura del acta, Javier de Antonio Arribas ha querido destacar en esta 30 edición de los Galardones la labor de los patrocinadores, y el "esfuerzo" de los empresarios galardonados, así como el trabajo de los medios de comunicación.

Junto a Stulz, Carmen Herranz y Pedro Durán, el premio Joven Empresario lo recibirá Moisés V. Serrano, de la empresa Moisés Serrano e Hijos, de venta, alquiler, renting, mantenimiento y consultoría en maquinaria de manutención; la premio 'Victoriano Arochena' a la Empresa Familiar es para Grupo Alicen Airin, de Navahermosa, referente en el sector de la transformación de la madera.

La Empresa con Mayor Proyección Nacional es Reypama Agraria, de Borox, del sector hortofrutícola; la de Mayor Proyección Internacional es un galardón que recibirá Tecnoincar Toledo, de Alcabón, dedicada a la maquinaria para la industria cárnica; y el galardón para la Empresa Comprometida con el Desarrollo Sostenible ha sido para Metales Río Bravo, de Casarrubios del Monte, empleada en el sector de la recuperación y reciclaje de metales.

Emcesa, Embutidos del Centro SA, de Casarrubios del Monte, recibirá el premio Calidad 2026; Industrias Duero, de Toledo y dedicada a la transformación del acero, el premio Innovación 2026; y FM Logistic Ibérica, de Illescas, operador logístico, el galardón a Entorno de Trabajo Seguro y Saludable.

El galardón a la Responsabilidad Social Corporativa ha recaído en Joma Sport, de Portillo de Toledo; el de Organización Empresarial ha sido para la Asociación de Comercio de la provincia de Toledo; y la Institución Social que será reconocida el día 29 será Down Toledo.

Finalmente, el galardón Institucional lo recibirá la Catedral de Toledo, por la celebración de su VIII Centenario, y el galardón a Comunicación será para El Español-El Digital Castilla-La Mancha.

Los galardones están patrocinados por Galvanización Toledo (Empresa del Año), Eurocaja Rural (Empresaria del año), Sanitas (Empresario del año), Caixabank (Joven Empresario), Inmobiliaria Portillo ('Victoriano Arochena' a la Empresa Familiar), Soliss (Empresa con mayor proyección Nacional), Cámara Oficial de Comercio e Industria de Toledo (Empresa con mayor proyección Internacional), Iveco-Talleres Garrido (Desarrollo Sostenible), Mapfre (Calidad 2026), Unicaja Banco (Innovación 2026), Telefónica Empresas Mobile Phone (Entorno de Trabajo Seguro y Saludable), Banco Santander (Responsabilidad Social Corporativa), Banco Sabadell (Organización Empresarial), Grupo Automotor (Institución Social), Norimagen (Institucional) y Grupo Tangente Publicidad (Comunicación).

PONER EN VALOR AL EMPRESARIADO

El secretario general de Fedeto ha subrayado, tras conocerse el acta del jurado, que esta cita "más que una fiesta en sí, que lo es" quiere "poner en valor" a un empresariado que "goza de buena salud" pero "tiene una paciencia excesiva para soportar todo lo que se nos viene encima".

"Hay que ser muy paciente para aguantar a una ministra de Trabajo que está de forma permanente y constante yendo a la línea de flotación del empresariado", ha advertido, cuestionándose "cómo ese tejido empresarial no salta más de lo que debe saltar" ante determinadas medidas que, como ha defendido, "se tienen que hacer dentro del diálogo social", algo que "no funciona a nivel del Estado".

Según Manuel Madruga, se está apartando "o nos tenemos que acabar excluyendo de las mesas de negociación porque indudablemente se va a tiro hecho a hacer lo que ella quiere", ha reprobado, preguntándose "cuáles van a ser los nuevo regalos que va a querer poner encima de la mesa" de aquí a que termine la legislatura.

Esta gala, de nuevo bajo el lema 'Orgullosos de ser empresarios', se celebrará en Los Lavaderos de Rojas en la ciudad de Toledo. Cada asistente contribuirá con 25 euros por su asistencia, puesto que la gala será de nuevo solidaria en beneficio de la Asociación de Personas con Autismo de Toledo APAT, y finalizará con la actuación de la banda de rock Picocós.