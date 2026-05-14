Fedeto dice que CCOO "miente" cuando les acusa del bloqueo de negociación colectiva en hostelería: "En esta casa jamás"

Archivo - El secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga, ha señalado este jueves que CCOO "miente absolutamente" cuando acusa a las asociaciones patronales de la hostelería, entre ellas la de Toledo, del "bloqueo" de la negociación colectiva.

"En esta casa jamás se boicotea ningún convenio, no nos levantamos de una mesa nunca", ha subrayado Madruga, a preguntas de los medios durante la presentación de los 30 Galardones Empresariales de Fedeto, tras las manifestaciones de CCOO de este miércoles sobre el convenio del sector de la hostelería en la región.

"Los convenios no se boicotean nunca, tardan más o menos tiempo en poder negociarse en función de que ambas partes logren llegar a ponerse de acuerdo en determinadas cuestiones", ha aclarado el secretario general de la patronal, que ha insistido en que los sindicatos reclaman subidas salariales "y las discutimos" o que se reduzca la jornada y "entendemos que tenemos que adaptarnos a todo lo nuevo".

"Si ellos consideran boicotear el que en una determinada medida no se les hace caso" pues "ellos harán lo que quieren hacer y lo que quieren decir", ha comentado Madruga.

De otro lado, ha recriminado a los sindicatos que no quieran "oír ni hablar del absentismo laboral", que no es del 7% como dicen los datos oficiales, ha precisado, y que en la provincia de Toledo "oscila entre un 12 y un 15 por ciento", llegando a entre el 20 y el 24 por ciento "los lunes", lo cual "es muy casual" y "aquí nadie hace absolutamente nada".

"Para esto hay soluciones que no se quieren poner en marcha y no sabemos por qué aquí todavía no se quieren poner en marcha", ha lamentado el secretario general de Fedeto, que se ha remitido al ejemplo gallego, donde se analizaron en un primer término 30.000 bajas "y detectaron 13.600 que eran fraudulentas y causaron alta inmediata al día siguiente" porque "se obligó a la inspección sanitaria a hacer lo que tiene que hacer".

Madruga ha criticado que "aquí preferimos mirar para el otro lado" y los sindicatos "no hablan" de lo que está afectando a la competitividad "de una manera alarmante", que no solo perjudica al empresario sino también a los trabajadores "que ven cómo determinados compañeros suyos están permanentemente de fiesta con cargo a las bajas".

Por ello, ha finalizado, los sindicatos "deberían ser responsables, deberían sentarse y deberían intentar acabar con esta lacra, cosa que no hacen".