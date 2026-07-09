Stulz reponde a CCOO y niega que se de riesgo extremo por altas temperaturas en sus instalaciones de Esquivias

Archivo - Exteriores de las instalaciones de Stulz en Esquivias. - STULZ - Archivo

TOLEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa Stulz ha salido a responder a las acusaciones realizadas por representantes sindicales de CCOO y del Comité de Empresa, negando que se esté produciendo riesgo extremo por altas temperaturas en sus instalaciones de Esquivias.

La empresa ha negado que la plantilla desempeñe su actividad temperaturas próximas a los 40 grados centígrados o que las instalaciones carezcan de las medidas adecuadas de climatización, según ha trasladado en un comunicado.

Según fuentes de la empresa, la climatización de la nave forma parte de un proyecto ejecutado en ejercicios anteriores y permite mantener una diferencia térmica de hasta 12 grados respecto al temperatura exterior, un nivel de rendimiento especialmente significativo y algo muy poco habitual en instalaciones industriales.

Asimismo, Stulz ha negado de manera expresa haber incumplido requerimiento alguno de la Inspección de Trabajo en relación con las condiciones térmicas de sus instalaciones y ha rechazado igualmente las afirmaciones relativas a supuestos desmayos o incidencias generalizadas atribuidas a las condiciones de temperatura en el centro de trabajo.

La dirección de Stulz ha señalado que se realizan de forma periódica controles y mediciones de temperatura y humedad con el fin de evaluar las condiciones ambientales y determinar, cuando resulte necesario, la adopción de medidas preventivas adicionales.

Estos controles, según la empresa, han sido reforzados durante el actual episodio de altas temperaturas con el objetivo de garantizar el máximo nivel de protección para la plantilla.

La compañía ha subrayado que mantiene un seguimiento continuo de los indicadores y que aplica las medidas preventivas, organizativas y de protección necesarias para asegurar unas condiciones de trabajo adecuadas, así como una correcta hidratación y bienestar de los empleados durante los meses de verano.

Por otro lado, Stulz ha valorado como especialmente graves determinadas expresiones y acusaciones públicas formuladas por representantes sindicales, entre ellas las referencias a un supuesto "empresariado criminal" o la imputación de prácticas de "terrorismo empresarial".

Por todo ello, está valorando tomar las acciones legales correspondientes, así como reitera su compromiso con la seguridad, la salud laboral, el cumplimiento de la normativa vigente y el diálogo responsable con los representantes de los trabajadores.