Sube a Nivel 1 el incendio forestal iniciado en Almodóvar del Campo, por afectación al tráfico ferroviario

El inccendio declarado en Almodóvar del Campo sube a Nivel 1. - INFOCAM

CIUDAD REAL 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha ha declarado el incendio forestal iniciado en Almodóvar del Campo (Ciudad Real) en Situación Operativa Nivel 1 por regulación de tráfico ferroviario.

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales del Ejecutivo castellanomanchego, consultado por Europa Press, el fuego se ha iniciado a las 16.45 horas en el paraje conocido como 'Estación Caracollera', de la entidad menor de Valdeazogues.

Detectado por un particular, en las labores de extinción participan nueve medios terrestres, en un operativo conformado por 43 personas. Se ha llegado a activar a cuatro medios aéreos.