TOLEDO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La bomba de aviación alemana de la Guerra Civil hallada en el patio de una vivienda particular en Val de Santo Domingo, pedanía del municipio toledano de Santo Domingo Caudilla, ha sido detonada por Guardia Civil en un vertedero, tal y como informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, el dispositivo fue hallado este pasado domingo por un particular semienterrado en el patio de su vivienda. El artefacto en cuestión tiene 38 centímetros de longitud y aletines en su parte trasera.

Con el hallazgo se activó el protocolo para la recogida y desactivación por parte del Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos (Gedex) de la Guardia Civil.

Según el 112, el explosivo ha sido encontrado en una vivienda de la calle Pancique.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Santa Olalla y una UVI móvil que se ha desplazado en preventivo.