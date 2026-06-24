Extinguido en Villavaliente el incendio provocado por un accidente de tráfico



ALBACETE, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio agrícola registrado este miércoles entre los municipios de Villavaliente y La Recueja, tras un accidente de tráfico, ya ha quedado extinguido, según publica la web del Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, consultada por Europa Press. El fuego ha llegado a alcanzar situación de nivel operativo 1.

El conductor del vehículo siniestrado, un hombre cuyos datos de filiación no han trascendido, ha fallecido en el lugar de los hechos, según ha informado el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El accidente se ha producido sobre las 14.35 horas, en el kilómetro 7 de la AB-210, cuando el vehículo ha sufrido una salida de vía y se ha incendiado tras sufrir un impacto.

A pesar de la asistencia de bomberos del parque de Casas Ibáñez, un helicóptero medicalizado y un equipo médico de urgencias, no se ha podido hacer nada por salvar la vida del afectado, que había quedado atrapado en el vehículo incendiado.

El fuego se ha extendido a la vegetación circundante, causando el incendio, por lo que ha sido necesario el despliegue de medios aéreos y terrestres del Centro Operativo Regional de Incendios.

En total, se han movilizado nueve medios, tres de ellos aéreos.

También se han desplegado en la zona agentes de la Guardia Civil.