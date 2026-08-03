Sucesos.- El incendio de La Mierla desciende a Situación Operativa Nivel 0 y queda controlado tras 18 días

Terreno quemado por el incendio forestal, a 23 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). - Juanma Jiménez - Europa Press

GUADALAJARA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de La Mierla, en Guadalajara, ha descendido a Situación Operativa Nivel 0 tras 18 días desde su inicio, tal y como informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha.

En las labores de extinción de dicho fuego, que aún no ha sido controlado, trabajan tres medios terrestres.

Fue el pasado 24 de julio cuando pasó a nivel 1, tras quemar unas 32.000 hectáreas y convertirse en el fuego más grave de la historia de Castilla-La Mancha.

Según informa el Gobierno regional, esta desescalada se lleva a cabo una vez constatado que ya no existen riesgos para la población, las infraestructuras ni las principales vías de comunicación.

Así lo ha anunciado la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, tras la reunión del Comité Asesor celebrada a las 9.00 horas, en la que se ha acordado rebajar la situación operativa desde el nivel 1 al nivel 0.

La delegada ha explicado que esta decisión supone que el incendio "se da por controlado", aunque ha subrayado que el dispositivo de vigilancia permanecerá activo durante los próximos días debido a las dimensiones del perímetro afectado y a la existencia de numerosos puntos calientes en el interior del terreno quemado.

"El incendio está controlado, aunque durante los próximos días mantendremos una vigilancia activa y permanente sobre todo el perímetro afectado, ya que todavía pueden producirse pequeños focos por la combustión que permanece en algunas zonas", ha señalado Rosa María García, quien ha recordado que los agentes medioambientales y bomberos forestales continúan realizando un seguimiento constante sobre el terreno para detectar cualquier posible reactivación.

La delegada ha explicado que las columnas de humo registradas en las últimas 48 horas han disminuido de forma significativa y que, tras la evolución favorable del incendio, ya no concurren las circunstancias que justificaban el mantenimiento del nivel 1 de emergencia, reservado para situaciones en las que existe peligro para las personas, los núcleos urbanos, las carreteras o las grandes instalaciones.

INICIO DE LA RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL

Paralelamente a las labores de vigilancia y extinción, responsables de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad han visitado la zona afectada para coordinar el inicio de las primeras actuaciones de restauración hidrológico-forestal.

Los trabajos comenzarán esta misma semana con la ejecución de fajinas y albarradas, actuaciones destinadas a frenar la escorrentía provocada por las lluvias y proteger la captación de agua que abastece al municipio de La Mierla, constituyendo las primeras medidas para favorecer la recuperación ambiental de la zona incendiada.

BALANCE DEL INCENDIO

El incendio forestal fue detectado el pasado 16 de julio a las 13.55 horas y llegó a alcanzar el nivel 2 de emergencia. Desde su inicio han resultado afectadas aproximadamente 32.000 hectáreas, con un perímetro de alrededor de 120 kilómetros, convirtiéndose en uno de los mayores incendios forestales registrados en Castilla-La Mancha en los últimos años.

Durante la emergencia fue necesario evacuar 34 municipios y decretar el confinamiento de otros 14, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población.

Tras 18 días desde el inicio del incendio, el dispositivo del Plan Infocam continúa desarrollando labores de vigilancia, control y extinción sobre el terreno con dos medios terrestres y cinco efectivos, mientras prosiguen las tareas para asegurar la completa extinción del incendio y avanzar en la recuperación de la zona afectada.