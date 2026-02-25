Sumar C-LM asegura que Díaz seguirá "tirando del carro" tras dar un paso al lado y pide proponer ya un nuevo candidato

Archivo - Jesús Plaza, en entrevista con Europa Press - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El co-coordinador de Sumar en Castilla-La Mancha, Jesús Plaza, ha respetado la decisión de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales, al tiempo que se ha mostrado convencido de que la también ministra de Trabajo seguirá "empujando del carro" esté dónde esté. También ha aprovechado para pedir a su espacio político poner cara visible ya al nuevo candidato. "No debe de transcurrir mucho tiempo", ha instado.

Plaza, en declaraciones a Europa Press, ha tenido palabras de elogio hacia la vicepresidenta. Asimismo, considera generoso el paso dado por la ministra, una decisión que, a su juicio, ensalza su figura "tanto humanamente como políticamente". Igualmente, opina que Díaz con su movimiento ha sido "coherente" con lo que ella piensa.

No obstante, el portavoz regional de Sumar ha señalado que esta decisión "no significa" que Yolanda Díaz se retire de la política. "Yo creo que Yolanda lo que no va a ser es candidata en las próximas elecciones, pero que va a empujar incluso más del carro de lo que incluso ahora lo está haciendo" porque "está animada".

"Nos ha dejado claro que va a empujar del carro y va a estar al lado nuestro e, incluso, esté donde esté, trabajará por el bien común de todos los trabajadores y trabajadoras de España", se ha mostrado convencido Jesús Plaza.

Dicho esto, ha elogiado a Díaz afirmando que "nadie puede discutir que ha sido la mejor ministra que hemos tenido en España". Así, ha insistido en que "Yolanda no se va, Yolanda está al lado, lo que no está es al frente".

Sobre la nueva coalición de izquierda, Plaza ha opinado que "no debe de pasar mucho tiempo para que tengamos una cara visible". "Yolanda ya ha dicho que no, pero no debe de transcurrir mucho tiempo para tener al próximo compañero o compañera" que vaya a ser el futuro candidato porque "cuanto más tiempo" pase habrá más "incertidumbre".

"Es un espacio por el que hay que luchar" porque "no nos cabe otra", viendo todo el tema internacional, incluso de España.