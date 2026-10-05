Sumar C-LM valora el adelanto y dice que la izquierda regional está preparada: "No nos pilla con el pie cambiado"

Archivo - Jesús Plaza, en entrevista con Europa Press - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional del Movimiento Sumar en Castilla-La Mancha, Jesús Plaza, ha calificado de acertada la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones el próximo 29 de noviembre, al tiempo que ha señalado que la izquierda regional está preparada para ello.

"La comparecencia del presidente del Gobierno ha sido de una responsabilidad enorme y creo que tiene toda la razón: Es el momento de dejar que el pueblo decida", ha indicado Plaza en declaraciones a Europa Press, donde ha añadido que hay dos bloques que están "muy definidos" y que el problema "más profundo" que ahora mismo tiene la sociedad es la defensa de la democracia.

A ello ha sumado también que la vivienda está "en el centro de todo" y es lo que "ha prendido la mecha". "Hay que llevarlo a la práctica y que no sea solamente en un texto de la Constitución, mediante un gobierno que sea decidido y de izquierdas".

Tras afirmar que "es el momento" de reeditar el Gobierno de coalición, el coordinador regional de Sumar ha manifestado que la formación en Castilla-La Mancha está preparada y lleva "más de año y medio" trabajando en este sentido.

Se trata, ha concretado, de un "frente amplio" de partidos de izquierda que ya está "encima de la mesa". "Este frente lo que pretende es que los derechos sean recogidos, sean plasmados y que sean reales en la práctica para toda la sociedad".

"Yo quisiera que este frente sea lo más amplio posible y en ningún momento pretendo que nadie se encuentre incómodo. Al revés, que esto sean puertas abiertas y que todo el mundo pueda entrar por esa puerta estando cómodo y en la misma dirección, todos. Es el momento", ha argumentado.

Sin querer concretar, ha afirmado que "en breves fechas" se darán a conocer los cabezas de lista para las elecciones en la región. "No nos pilla con el pie cambiado, nos vamos a presentar el día 29 ante la sociedad con un modelo que es fundamental para Castilla-La Mancha y para todo el Estado".

Finalmente, preguntado por si este adelanto electoral beneficia o perjudica a Sumar de cara a las próximas elecciones regionales, ha apuntado que son dos comicios que aunque vayan a estar unidos por el proyecto que se quiere realizar, tanto en los territorios como a nivel nacional, "tienen sus matices".

"Lo que quiero decir es que están unidos --los comicios-- por el mismo eslabón y por el mismo gancho, que es el que tira de todo, y que es, sobre todo, la defensa de los servicios públicos y, en el centro de todo, la vivienda", ha concluido.