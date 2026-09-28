Sumar ve en la respuesta social por la vivienda una oportunidad de aunar a las izquierdas y pide legislar ya en C-LM

José Luis Resuela, portavoz de Vivienda de Sumar C-LM, en declaraciones a Europa Press - EUROPA PRESS

TOLEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en materia de Vivienda de Sumar Castilla-La Mancha, José Luis Resuela, ha considerado que la respuesta social derivada del desahucio de Maricarmen en los últimos días puede ser una ventana de oportunidad para una verdadera alianza de las izquierdas de cara a pedir el voto en próximas elecciones.

En declaraciones a Europa Press, ha dicho que a pesar de que Sumar forma parte del Gobierno de coalición, eso no le impide poder estar en la trinchera reivindicativa.

"Eso no quiere decir que no podamos estar movilizándonos ante los desahucios que hay en España", ha aseverado, apuntando que su papel ahora es el de reclamar "medidas legislativas contundentes" para combatir la especulación.

Es por ello que Resuela asegura que todas las izquierdas más allá del PSOE "van en la misma línea política y con los mismos principios", por lo que se debería explorar "un espacio político de izquierdas amplio donde todo el mundo se sienta representado", aunque cada uno con sus "particularidades".

REIVINDICA UNA LEY AUTONÓMICA

Resuela ha querido remarcar que las competencias en la materia "están transferidas en su totalidad" a la Administración regional y, "hoy por hoy, seguimos sin una ley" autonómica que regule este ámbito.

A su juicio, se necesita "una ley que proteja a los inquilinos frente a los fondos buitre y frente a aquellos que quieren hacer negocio invirtiendo en casas para rehabilitación turística y expulsar a la gente de los barrios históricos de la ciudad".

Para Resuela, "la prioridad es abordar la subida de precios del alquiler" de cara a conseguir que el 30% de los ingresos de un hogar sea suficiente para solventar el techo.

Una legislación que en territorio castellanomanchego "tiene que ser diferente" que en el resto de España, ya que aquí "hay zonas rurales que no tienen la misma dinámica" que en otros puntos del país.

"LA GENTE ESTÁ HARTA"

Aunque el portavoz de Sumar considera que la dispersión poblacional de Castilla-La Mancha "dificulta que haya un estallido social como el de Madrid", está convencido de que aquí la gente "también está harta de la situación de la vivienda".

Ante esta situación, Sumar hará valer los dos años de trabajo en torno a la vivienda de cara a su programa electoral con el que pida el voto en Castilla-La Mancha.

"Nuestras propuestas serán amplias, razonables y para solucionar el problema, y vamos a apretar todo lo que podamos. Que no le quede ninguna duda a la ciudadanía castilla-manchega que va a haber una fuerza política que dé la batalla en este sentido", ha comprometido.