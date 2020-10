El supuesto uso fraudulento de líneas de teléfono por parte de exalcaldesa enfrenta a PP y PSOE en Carrión de Calatrava

PSOE impulsa una comisión de investigación para analizar el caso y la exalcaldesa denuncia la maniobra por "falta de fundamento y pruebas"

CIUDAD REAL, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Carrión de Calatrava (Ciudad Real) ha impulsado con los votos a favor del PSOE y de Unidad Castellana la puesta en marcha de una comisión de investigación para analizar el presunto uso indebido de tres líneas telefónicas de titularidad municipal por parte de la exalcadesa, Ana López; extremo que ha sido denunciado por la exregidora ante la Guardia Civil, ya que considera que por parte del actual equipo de Gobierno socialista "se vierten acusaciones muy graves, sin fundamento ni pruebas", tanto hacia su persona como a su familia.

El alcalde de la localidad, Dionisio Moreno, ha explicado a Europa Press que una vez que el PSOE llegó al equipo de Gobierno en junio de 2019 se diseñó un plan para minimizar gastos superfluos en virtud de un plan económico que obligaba a ahorrar 380.000 euros.

Para cumplir ese objetivo, ha detallado, no hay concejales liberados y ningún miembro de la Corporación hace uso de líneas telefónicas contratadas por el Ayuntamiento.

Hace unos meses se tuvo constancia de tres líneas dadas de alta a nombre del Consistorio que no se correspondían a ningún miembro de la anterior Corporación ni a ningún empleado del Ayuntamiento, y según Moreno, "había rumores de que pertenecían a algún familiar de la exalcaldesa".

Para analizar este extremo, se impulsó esta comisión de investigación, pero la exalcaldesa "dijo que era ilegal y que el PP no iba a estar presente".

El pasado jueves, según el relato del alcalde, arrancó la primera sesión de esta comisión, pero "media hora antes la exalcaldesa se personó en el puesto de la Guardia Civil de Torralba para presentar una denuncia".

Con todo, ha avanzado que este jueves tiene lugar la segunda sesión de este órgano, en la cual está citada la concejal de la anterior Corporación que tenía competencias en Telecomunicaciones.

Las conclusiones de la comisión se someterán a pleno y, si fuera necesario, se llevarán a la justicia en caso de que se demuestre que estas líneas han sido utilizadas por familiares de la exalcaldesa.

LÓPEZ RESPONDE: "SIN FUNDAMENTO"

De otro lado, y según una nota de prensa emitida por el Partido Popular, la exalcaldesa Ana López ha asegurado que la convocatoria de esta comisión nace con "irregularidades", ya que se basa en informes firmados por un concejal y no por un técnico.

Lopez señala que, además de "haberse inventado una comisión de investigación sin más fundamento que el de unas líneas de teléfono y unos teléfonos" que según asegura eran de concejales de su equipo de Gobierno, lo peor es que "se vierten acusaciones muy graves, sin fundamento y sin pruebas" a su persona y contra sus familiares.

"Y eso no se lo voy a tolerar al alcalde ni a ningún concejal miembro de esa comisión", advierte, por lo que ha puesto el asunto en manos de la justicia "para que sea un juez el que diga si en alguna ocasión se ha cometido alguna irregularidad o infringido alguna ley en el Ayuntamiento".

Igualmente, López quiere dejar claro que el actual equipo de Gobierno "no puede mostrar nada irregular durante su gestión de ocho años". "Años en los que he puesto mi coche y no he pasado ni dietas ni kilometraje, y ha tenido control exhaustivo con el dinero público", defiende.

Por todo ello, pide al equipo de Gobierno que "deje de enredar y se pongan a gobernar y a hacer más cosas por su pueblo y sus vecinos" más allá de "subir impuestos".