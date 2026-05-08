Surgida de la "necesidad de los padres", TEA Talavera cumple 13 años con 130 socios y un cambio de sede en el horizonte

La Asociación TEA Talavera cuenta en la actualidad con más de 130 usuarios. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

En el año 2012, una decena de padres de niños con trastornos del espectro autista comenzaron a reunirse en Talavera de la Reina para buscar herramientas y apoyarse ante las dificultades y necesidades especiales de sus hijos. Un año después nacía TEA Talavera, una entidad surgida de la "necesidad de los padres" que, 13 años después, se ha consolidado con más de 130 socios y decenas de proyectos.

Así lo explica, en declaraciones a Europa Press, la presidenta de la entidad, María Jiménez, destacando los grandes cambios y los retos a los que se enfrenta la asociación y la sociedad en general ante los trastornos del espectro autista.

Jiménez destaca que, desde su creación como "una asociación muy pequeñita", las necesidades y los retos han aumentado. Una realidad que ha conducido a TEA Talavera a proyectar una nueva sede.

"El espacio en el que estamos actualmente nace con un número de socios muy pequeño, muy limitado", expone Jiménez. "Ahora de repente hemos crecido, nos hemos triplicado o cuadruplicado respecto a los socios con los que empezamos en esta sede", añade.

Para la presidenta de la entidad, las nuevas instalaciones no solo suponen "ampliar el espacio", sino que suponen también aumentar "la capacidad y darle una mejor cobertura a nuestros chicos".

Un incremento de capacidad que Jiménez considera fundamental, ya que "el autismo está creciendo de una manera muy exponencial y mucha gente antes lo consideraba como un problema de futuro y la realidad es que es un problema presente".

Y junto al incremento de la identificación e incidencia de los diagnósticos de trastorno del espectro autista, la presidenta de TEA Talavera destaca los cambios de las necesidades de los propios usuarios de la entidad.

"Cuando nace TEA, la mayoría de los chicos tienen una media de 6, 7, 8 años", relata Jiménez, señalando que "nuestros chicos actualmente su media ha crecido considerablemente porque ellos han crecido y además cada vez nos entran usuarios con una edad mayor".

"Las necesidades que existían antes las tenemos ya cubiertas, ya sabemos cómo hacer frente a ellas, ahora nos surgen nuevas necesidades, que es hacer frente a todo este número de personas que son mayores, son adolescentes, adultos y buscan ante todo, se encuentran con una dificultad que es que necesitan ya esa autonomía personal para poder pertenecer a una sociedad en la que todo el mundo tiende a ello", explica.

AUTONOMÍA Y CAPACITACIÓN LABORAL

Por este motivo, desde la asociación impulsan un creciente número de proyectos enfocados a elementos como la capacitación laboral y el día a día de la vida adulta, como 'Quiero y Puedo'.

Un proyecto con 39 usuarios participantes, con la implicación de hasta 130 personas del entornos de los usuarios, que busca "dar capacidad a esos chicos en edades adolescentes y que ya transitan a la vida adulta" para facilitarles "oportunidades reales de estar en la comunidad de poder optar a un puesto de trabajo de poder tener una vida digna", según explica la coordinadora técnica de TEA Talavera, María Cedenilla.

La coordinadora subraya la importancia de este tipo de proyectos ante "un trastorno que acompaña toda la vida a la persona, que no se trata de una enfermedad, se trata de que es una forma diferente de funcionar en el mundo".

"Hay muchos recursos destinados a la atención temprana cuando son más pequeños pero en la parte adolescente y adulta no hay tantos proyectos", advierte Cedenilla.

El reto es doble. Por un lado dotar de herramientas a los usuarios para desenvolverse en sus entornos. "Trabajamos muchas veces en entornos naturales, ya sea en casa para que ellos sean más independientes de la vida diaria y luego trabajo directamente con algunos perfiles en el lugar de trabajo", explica la terapeuta ocupacional, María Parrilla.

Por otro, que el entorno aprenda a entender las necesidades especiales que tienen las personas con un trastorno de espectro autista. "La sociedad no está preparada para que las personas con autismo sean adultas y tengan que vivir de manera independiente y tengan que trabajar", señala Parrilla en este sentido. "Necesitamos romper estigmas y barrera", añade.

Para abordar estos dos enfoques, los usuarios avanzan en un itinerario progresivo, comenzando por cuestiones del día a día con diversas actividades. "Hacemos recetas, trabajamos el ahorro de dinero, los círculos de confianza", explica Francisco, un usuario de 18 años.

A medida que se van asentando estas habilidades, desde la Asociación se brinda apoyo para obtener cualificaciones profesionales. Javier Otero, de 18 años, se encuentra en la actualidad estudiando un módulo superior de medicina nuclear. "Las chicas de TEA han ayudado mucho", señala Javier, apuntando tanto al apoyo para dotarse de mecanismos para afrontar el día día, como en "la parte académica".

Finalmente, la asociación acompaña a los usuarios en su inserción en los centro de trabajo, donde también se observa y forma al entorno ante las necesidades con las que cuentan los usuarios. Adrián Manzano, de 20 años, se encuentra en la actualidad realizando prácticas en la Granja Escuela Camelot, en la localidad de Lucillos. "Lo que estamos haciendo es ir poco a poco, poner un horario fijo y sobre todo cada mes o así, ir aumentando las horas y tenerlo todo planificado", explica Adrián. "Eso te ayuda, te encuadra un poco para la realización de tareas", añade.

LA IMPORTANCIA DE MECANISMOS PARA PERSONAS ADULTAS

Belén, una usuaria de 30 años diagnosticada de forma tardía "después de estar diagnosticada erróneamente", valora que el aumento de conocimientos permitan identificar mejor trastornos del espectro autista. "Cada vez hay más adultos, más gente de mi perfil", subraya.

En este sentido, plantea la importancia de que se establezcan herramientas y recursos para ayudar a las personas adultas. "Cuando acabas de tener un diagnóstico tardío o un diagnóstico en general, pues que te presten ayuda para tu vida diaria", afirma. Una ayuda que debe ser brindada "conociendo el autismo, conociendo las características y cómo se nos puede ayudar mejor a ser independientes".

Por ello, reivindica la importancia del trabajo de TEA Talavera, advirtiendo que "fuera de las asociaciones no hay personas en general especializadas". Una reivindicación que lleva más allá de TEA Talavera y la asociaciones centradas en los trastornos del espectro autista. "Es muy importante fomentar este tipo de proyectos en las asociaciones específicas de cada discapacidad para que así se pueda trabajar con conocimiento y con experiencia y apoyarnos de la mejor manera", valora Belén.