Susan Santos, Pablo Solo o Cristina Rodríguez desplegarán sus propuestas musicales en Ciudad Real desde el próximo lunes

CIUDAD REAL 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Susan Santos, Pablo Solo, Cristina Rodríguez y los Debuguis y Maddening Flames, presentarán sonidos que pasan por el rock, el blues, el soul o el country los lunes del mes de septiembre en el Museo López Villaseñor de Ciudad Real.

Desde el próximo lunes 8 de septiembre, y durante los siguientes lunes del mes, desde las 21.00 horas y con entrada gratuita, el patio del Museo López Villaseñor acogerá estas actuaciones.

El concejal responsable del área. Pedro Lozano, ha querido mostrar su agradecimiento tanto a José María Cabanes como al podcast que dirige, el Escondite del Rock, porque "de alguna manera ha sido nuestro asesor y nos ha estado orientando sobre las bandas que luego se han seleccionado de entre lo que hay en el panorama nacional en esta línea, músicas emergentes, algunas ya con una cierta trayectoria histórica, pero que forman parte de un circuito muy interesante".

El ciclo se caracteriza por su variedad y eclecticismo, comenzando con Susan Santos el día 8 de septiembre, que camina por el rock americano con toques de blues y country y que se presenta en formato trío, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El lunes siguiente, el día 15, será el turno de Pablo Solo, que ya estuvo en este ciclo, pero lo hizo en solitario, y ahora se presenta en formato de power trío. Además de músico es un reputado productor, y de hecho presentará los temas del disco que ha compuesto junto a John Simon.

El día 22 actuará un grupo venido de Tomelloso, Cristina Rodríguez y los Debuguis, que darán un giro al ciclo haciendo un recorrido por el soul, el rithm and blues y el jazz a través de composiciones propias.

Y el cierre será a lo grande: Maddening Flames, una banda de los 90 dentro del movimiento indie y underground que obtuvo grandes críticas con sus dos discos publicados. Ahora, tras un parón de 30 años, vuelven a los escenarios y, como recuerda José María Cabanes, "es un lujazo tenerlos en Ciudad Real".

La agenda cultural del mes de septiembre también tendrá dos interesantes exposiciones. Este viernes se inaugura en el museo López Villaseñor 'Fluir de Roca' de la artista con raíces ciudadrealeñas, Patricia Mayoral; mientras que el próximo martes, 9 de septiembre, José Antonio Castro, quien fuera profesor y director de la Escuela de Arte Superior y Diseño de Ciudad Real, estrenará su muestra titulada 'Síntesis'.