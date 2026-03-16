Suspenden el juicio contra el acusado de violar durante cuatro días a una mujer en Albacete al no asistir la víctima

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ALBACETE 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete ha suspendido este lunes el juicio que tenía previsto celebrar contra el acusado de retener y agredir sexualmente durante cuatro días a una mujer en una casa a las afueras de la ciudad, ante la ausencia de la denunciante y principal testigo, la propia víctima, que se encuentra en paradero desconocido.

Según han detallado las autoridades judiciales al comienzo de la audiencia pública, no ha sido posible localizar a la mujer que padeció las agresiones e interpuso la denuncia que llevó finalmente a la detención e ingreso en prisión provisional del acusado en agosto de 2024.

La defensa del procesado se ha opuesto al retraso del juicio, debido a que su cliente se encuentra detenido desde su arresto, pero la magistrada ha decidido postergar el mismo para seguir intentando dar con la víctima, a la cuál considera una pieza fundamental del proceso legal.

La Fiscalía había pedido 25 años de prisión contra el acusado, 10 años de libertad vigilada y una indemnización de 20.000 euros para la víctima.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron en agosto de 2024, cuando el encausado, de origen rumano y trabajador del campo al igual que la víctima, se quedó solo con ella en una casa alquilada a las afueras de Albacete, después de que el resto de compatriotas con los que convivían se fueran a Rumanía de vacaciones un mes.

Al ver que la joven se negaba a tener relaciones sexuales con él, una noche la agredió, la violó, le quitó el móvil y procedió a mantenerla encerrada en la casa durante cuatro días, durante los que se repitieron las vejaciones y agresiones.

Finalmente, ante el inminente regreso del resto del grupo de trabajadores a la casa, el presunto agresor le abrió la puerta de la habitación en la que la mantenía enclaustrada, huyendo ésta a la mañana siguiente y denunciando los hechos.

El juicio ha quedado pendiente de una nueva fecha para celebrarse, a la espera de poder localizar a la víctima.