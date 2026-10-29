Suspendidas las líneas C-1, C-3, C-4 y C-8 de Cercanías Madrid y graves alteraciones en el resto de red

Archivo - Los nuevos trenes de gran capacidad para Cercanías Madrid comienzan a prestar servicio - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

MADRID/TOLEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las líneas C-1, C-3, C-4 y C-8 de Cercanías Madrid se encuentran suspendidas y se están registrando fuertes alteraciones en el resto de la red en esta jornada de huelga de maquinistas.

Según ha informado Cercanías Madrid en sus redes sociales, el resto de las líneas registra importantes "demoras, modificaciones de recorrido y tiempos de viaje superiores a los habituales".

Los servicios mínimos en Cercanías establecidos por el Ministerio de Transportes son del 75% en horario punta (de 6.00 a 9.00 horas, de 13.30 a 15.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas) y del 50% el resto de la jornada.

Desde primera hora de la mañana la red de Cercanías ha registrado cortes en las líneas C-1 (Chamartín-Aeropuerto), la C-3 (Aranjuez-Chamartín) y C-4 (Parla-Alcobendas) y graves afecciones en el resto de la red. Según ha avanzado la jornada se ha sumado a los cortes la línea C-8 (Guadalajara-Cercedilla).

En el resto de la red --líneas C-2, C-5, C-7 y C-10-- la circulación ha estado "muy afectada", con fuertes demoras, alteraciones de recorrido y tiempos de viaje superiores a los habituales.

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) lleva a cabo este jueves una jornada de huelga de 24 horas en todas las empresas del grupo Renfe.

Ante esta situación, se recomienda a los usuarios recurrir a medios de transporte alternativos. Cercanías Madrid ha lamentado las molestias ocasionadas y ha agradecido la comprensión de los viajeros.

Por su parte, Metro de Madrid ha puesto en circulación durante la hora punta toda la tabla de trenes disponibles en la red para atender el posible aumento de demanda que se pueda producir ante la huelga de maquinistas convocada en Renfe, según informa la compañía.