La sustitución de sendas ediles de PP y PSOE en Guadalajara deriva en cruce de acusaciones a cuenta de su legitimidad

GUADALAJARA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha dado cuenta de las renuncias de María Montero (concejala del PP) por "razones personales y circunstancias sobrevenidas" y de Sara Simón (PSOE), por incompatibilidad con la nueva responsabilidad de consejera de Igualdad, sesión plenaria en la que ya han tomado posesión, en su lugar, María Begoña García, por la formación popular, y María Teresa López por la socialista.

Sin embargo, habrá que esperar a otra sesión plenaria para dar cuenta de otra renuncia presentada en las últimas horas, la de la concejal de Vox, Sagrario Muñoz, quien ha alegado razones personales, aunque fuentes vinculadas a la formación apuntan a que también habrían podido influir los nombramientos de diputados provinciales de la formación que lidera Santiago Abascal.

En cualquier caso, desde que se constituyera la nueva Corporación (el 17 de junio) han sido tres las renuncias que, por distintos motivos, se han presentado, un hecho que ha servido para acalorar el ambiente del pleno de este viernes, donde la única concejal y portavoz de la formación Aike, Susana Martínez, y la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Lucía de Luz, han vertido duras críticas por tanta dimisión en tan poco tiempo, a las que la alcaldesa, Ana Guarinos (PP), ha respondo manifestando que "es tan legítimo quedarse como no hacerlo", dando la enhorabuena a las recién llegadas pero convencida también de que "no serán las únicas" renuncias.

"¿Quienes somos nosotros para juzgar que una es legítima y otra no?", ha reiterado Guarinos, para quien cualquier decisión merece un respeto, insistiendo en que al Ayuntamiento no se viene a juzgar a nadie sino a trabajar por la ciudadanía, y que serán los ciudadanos quienes valoren el trabajo dentro de cuatro años en las urnas.

Un pleno en el que la primera en tomar posesión de su cargo en sustitución de María Montero ha sido Begoña García, quien ha prestado juramento del mismo y ha recibido la medalla del Ayuntamiento.

Por su parte, María Teresa López, concejal del PSOE que sustituye a Sara Simón, ha prometido el cargo, recibiendo también la medalla del Consistorio de manos de la regidora; medallas que también han sido motivo de crítica por parte de Martínez, quien, dirigiéndose a la alcaldesa ha señalado que si siguen a este ritmo las dimisiones van a tener que encargar a Protocolo una remeda de nuevas medallas, aludiendo también al gasto que supone ya que cada una supera los 400 euros.

Tal y como se había acordado en la Junta de Portavoces, la alcaldesa ha dado un turno de intervención a cada uno de los grupos políticos, siendo la primera en intervenir y la más dura en sus manifestaciones Susana Martínez (Aike), que si bien ha deseado lo mejor a las ediles salientes, ha expresado una especial deferencia con Sara Simón y con la edil que le sustituye, un hecho que no ha sido bien visto por la alcaldesa, quien, en nombre de la ciudad y de la Corporación, ha tenido palabras de agradecimiento "por igual" para todas.

Con cierta ironía, la portavoz de Aike ha expresado en algo varias reflexiones; una criticando el hecho que menos de un mes desde que la Corporación tomara posesión de los cargos el equipo de Gobierno se haya "estrenado" realizando una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con el único objetivo de eliminar los requisitos mínimos que se exigían para el personal eventual, una modificación que para la edil es "significativa" porque denota que "lo suyo lo cuidan estupendamente y es lo primero a lo que se han dedicado".

Y aunque no ha negado que no se trata de nada ilegal, ha recalcado que lo lógico hubiera sido trasladarlo a los grupos políticos y a la mesa de negociación porque "han eliminado de un plumazo una titulación mínima", rebajando los requisitos pero no los sueldos, que ha desglosado uno a uno.

"Se les llena la boca hablando de chiringuitos y enchufismos y lo bueno gestores que son y en menos un mes, además de la modificación de la RPT, ya han dado un espectáculo", ha abundado Martínez, recordando como desde el PP y Vox se llegó a pedir la reprobación del anterior alcalde, Alberto Rojo (PSOE) por permitir que su socio de Gobierno contratara a dos familiares para cargos de confianza y ahora ellos "han tardado bien poco en hacer lo mismo". "Es un espectáculo desolador que deben hacerse mirar", ha subrayado en referencia expresa a Vox.

En cuanto a las renuncias, salvo la de Simón, para Martínez son una muestra de "debilidad y falta de seriedad y compromiso", y ha pedido a la alcaldesa que "se centre" y que deje atrás el "reparto de sillones".

Pero si bien desde Vox, su portavoz, Víctor Juan Morejón, se ha limitado a desear lo mejor a las ediles nuevas, no pudiendo responder a las críticas vertidas posteriormente por el PSOE ya que solo hubo un turno de palabra, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Alfonso Esteban, no ha querido perder la ocasión de dirigirse a Martínez y decirle que si bien siempre se encarga de "ensuciar" cualquier tipo de acto y de critirar todo, ella no ha renunciado a nada, ni a la medalla, ni al personal eventual ni a su sueldo, ha subrayado.

Esteban ha expresado su respeto por los motivos que pueda haber detrás de cada una de estas dimisiones, entendiendo que no son decisiones "sencillas" y deseando lo mejor "por igual" a todas ellas.

En su turno de intervención, Lucía de Luz, portavoz del Grupo Municipal Socialista, ha incidido en que las renuncias que ya se han anunciado en las filas del PP y de Vox --una de las cuales ha ido hoy a pleno-- son la "muestra clara de que las listas que hicieron PP y Vox no eran para gobernar", insistiendo en que lo más leal hubiera sido dejar hacerlo a la lista más votada, la de Alberto Rojo, a lo que Guarinos no ha dudado en responder en su último turno de intervención con que "podrán haber obtenido el resultado que sea, pero no les han dado la mayoría para gobernar".

Nuevamente, el PSOE ha vuelto a preguntar por el pacto entre PP y Vox, aludiendo a la falta de transparencia y de lealtad con la ciudad al no decir nada al respecto.

De Luz también ha tenido críticas hacia el portavoz de Vox por los diferentes cometidos que le han asignado tanto en el Ayuntamiento --donde es concejal-- como en la Diputación --donde es diputado--, y aunque ha apuntado no dudar de su trayectoria, la concejal socialista lo ha considerado "poco higiénico".

Un descalificativo que Guarinos no ha dudado en utilizar la ocasión de su turno de palabra para señalar que cuando se habla de posibles incompatibilidades conviene mirar no solo en el ojo ajeno sino en el propio, en referencia expresa al concejal y cabeza de lista al Congreso, Alberto Rojo. ¿Qué ocurre, unos pueden compatibilizar y otros no?, ha dicho. "Si esa es la coherencia que van a mantener, ya nos han enseñado camino de partida", ha precisado.

La alcaldesa ha aprovechado también para decir, una vez más, que "aquí no se ha incrementado el sueldo de nadie" con respecto a las retribuciones que tenían los concejales y el alcalde en la pasada legislatura. "Los que acabamos de llegar percibimos lo mismo que se percibía de enero a junio; por lo tanto, de subida de sueldo, nada de nada", y dirigiéndose a Martínez le ha reiterado como ella ha sido la primera que no ha renunciado a nada, incluida la medalla.

La regidora ha terminado su intervención pidiendo disculpas ante el hecho de que un pleno que pretendía ser de bienvenida se hubiera enturbiado con estas manifestaciones; ha dado las gracias a las concejalas salientes y a las entrantes en nombre de la Corporación y "sin distinciones", ha remarcado.

"Aquí se viene a trabajar y estoy convencida de que vuestro objetivo común es la ciudad y por ese nos juzgaran los guadalajareños dentro de cuatro años", ha concluido.