Taberna Embrujo, Legendario y Restaurante Abadía, mejores tostadas con tomate y aceite en el Casco Histórico de Toledo

Actualizado 03/10/2018 13:00:31 CET

TOLEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas desempeñan su trabajo día a día en el Casco Histórico de Toledo, y por eso cientos de bares y restaurantes basan gran parte de su negocio en ofrecer un buen desayuno. Hemos encargado a un grupo de funcionarios pasearse por una decena de los establecimientos más míticos de la parte antigua y clasificar cuáles son, para su gusto, las mejores tostadas de tomate de todas las que se sirven cada mañana murallas adentro. Y esto nos han contado:

10.- PETIT-CAFÉ EL GRECO:

Por tres euros, presentan una mitad de una pequeña baguette, que llega demasiado tostada y puede llegar a quedarse dura. Eso es un problema porque termina por romperse con facilidad y se hace cachitos en cuanto te descuidas.

El tomate está hecho por ellos, triturado y con un toque de pimiento. Lo sirven a parte y con una cantidad bastante buena, tanto que incluso a veces sobra. Lo malo, muy malo, sobre todo teniendo en cuenta el precio del desayuno, es que si llegas un poco tarde ya no tienen mezcla preparada y te quedas sin tostada, y te tienes que conformar con una tostada de aceite monda y lirando.

Aunque el tomate está muy bueno, la calidad del pan de la tostada no es la ideal y eso hace que la relación calidad-precio no termine por ser buena del todo. ¡Se nota que es un sitio más orientado para los turistas!

9.- COM.ES

Por sólo dos euros. La tostada es grande, pero más cercana a lo que conocemos por pan bimbo en vez de ser pan de horno. Bien tostada, eso sí, a veces demasiado. Y el pan queda un poco duro. El tomate rallado, en bol aparte y escasísimo para el tamaño de la tostada.

8.- ALFILERITOS 24:

Por un precio de 2,10 euros, te presentan un mollete partido en dos partes, no muy tostado. Tomate rallado en cantidad bastante buena, porque cubre las dos partes del mollete con holgura. Lo malo, que ya viene sobre el mollete y con un poquito de aceite, y para rematar, con la sal ya añadida.

Que el tomate ya venga sobre la tostada, mal. Que lleve aceite añadido, muy mal. Que además echen ellos --por su riesgo y cuenta-- la sal, rematadamente mal. El pan está blandito, como es un mollete, lo que tampoco suele gustar demasiado, porque una 'tostada', como su propio nombre dice, tiene que estar tostada'.

7.- NUEVO ALMACÉN:

Dos euros con cincuenta céntimos y multitud de opciones. Además de mollete, proponen una barrita multicereal entera, no demasiado tostada. Tomate muy, pero muy líquido, tanto que es casi imposible que lo eches sobre la tostada si no es con la ayuda de una cuchara --que no te facilitan y tienes que utilizar la del café--. Y si no, has de verter directamente el cuenco sobre la tostada.

Además, como es tan líquido, empapa la tostada de tal manera que se vuelve chiclosa cuando te la comes. La cantidad es la adecuada para la tostada, lo que también es lógico teniendo en cuenta la consistencia del tomate.

Un punto muy a su favor es que tengan varios tipos de pan y barritas para elegir la tostada, pero mal por el tomate tan líquido y la tostada poco tostada.

6.- EL RUS:

De las más baratas, por sólo 1,70 euros. Mitad de un pan tamaño mollete, bien tostado y crujiente. Tomate rallado, en bol aparte, pero con mucho aceite añadido. Si no llevara ese aceite no sería suficiente para cubrir la tostada, a pesar de ser de un tamaño pequeño.

El pan está bueno de sabor y de tostado, aunque pequeño. El aceite añadido, punto en su contra.

5. SCORPIO:

Por dos euros te traen una pulga de pan rústico entero, de muy buen tamaño, grande incluso, muy bien tostada y crujiente. Tomate rallado, pero mal rallado, con trozos muy grandes y en un bol aparte.

De cantidad casi suficiente, pero no llega para las dos partes. El pan está muy bueno, pero mal que el tomate traiga trozos.

4. LA ENREDADERA:

Un euros y sesenta céntimos por medio mollete, no demasiado tostado, pero muy tierno. El tomate parece casero, triturado, con un toque de orégano y un chorrito de aceite por encima, suficiente.

Lo malo es que ya viene sobre la tostada y no aparte. En todo caso, la mezcla del tomate está muy buena, pero punto negativo por venir ya sobre la tostada. Y el mollete, un poco pequeño.

3. ABADÍA:

Dos euros y treinta céntimos por una pulga entera de muy buen tamaño, poco tostada pero crujiente. Lleva aceite añadido por ellos. El tomate es rallado, en bol aparte, de cantidad suficiente. Todo bastante bien, pero siempre es preferible que uno mismo añada el aceite a su gusto.

2. LEGENDARIO:

Pulga entera de un tamaño bastante decente, bien tostada y crujiente. Da la impresión que se tuesta con un poco de aceite en la plancha, por lo que el pan ya lleva un pequeño toque del mismo. El tomate, en bol aparte, bien rallado y con un cierto sabor muy sutil a ajo, de cantidad suficiente para las tostadas.

Gusta todo, el tamaño de la pulga y el crujiente del pan, aunque a veces se nota mucho aceite. Todo por dos euros.

1. TABERNA EMBRUJO:

La campeona. Dos mitades de pan de un tamaño aceptable, perfectamente tostado, parece que directamente en la plancha, sin ningún tipo de aditivo, ni aceite ni mantequilla.

El pan está muy bueno, y el tomate es el mejor de todos. Por poner una pega, sería preferible que cada uno pudiera echarle el tomate a la tostada, pero al menos no llega blanda a la mesa. Por dos euros.

MENCIÓN ESPECIAL: CAFETERÍA DE LAS CORTES DE C-LM

Esta tostada no puede clasificarse con las demás, ya que por desgracia no todo el mundo puede acceder al Parlamento para consumirla. Pero no podíamos dejarla de lado.

Pulga, bien tostada, el tomate en recipiente al margen con la cantidad suficiente para cubrir las dos mitades del pan. Aceite y sal individuales. Y lo mejor de todo, servida por Manoli. Y todo por 1,80 euros.