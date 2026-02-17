El Tajo en Toledo sigue en alerta roja pero el caudal va descendiendo y se espera una evolución favorable

El Tajo tras las últimas borrascas - AY TOLEDO

TOLEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente, Río Tajo y Deportes en Toledo, Rubén Lozano, ha explicado este martes que el río a su paso por la ciudad continúa en alerta roja, aunque su caudal se ha ido reduciendo y se espera una evolución favorable del nivel del mismo en los próximos días.

Así lo ha apuntado el edil en rueda de prensa, a preguntas de los medios, señalando que el caudal ha descendido en estos últimos días, aunque ha recalcado que aún el Consistorio está pendiente de los desembalses y el deshielo por si pudiera volver a aumentar.

En este sentido, la evolución del nivel del Tajo hace esperar que conforme a las temperaturas y la climatología la situación vaya evolucionando de manera favorable.

Así, Lozano ha añadido que se empezarán a evaluar los daños, que "afortunadamente en esta ocasión son muy reducidos".

En cuanto a los dos tramos de la senda ecológica que aun permanecen cerrados, Lozano ha pedido a las personas que deseen pasear o tener su ocio en esa zona que tengan precaución y busquen otros itinerarios, ya que las zonas del entorno de la clínica del Rosario, el puente de La Peraleda y enfrente de la Noria de Safont continúan inundadas.

Por otro lado, el concejal ha avanzado que los parques ya están abiertos y se ha evaluado la situación del arbolado, recordando que a lo largo del fin de semana se ha procedido a la tala de algunos árboles para evitar posibles accidentes.

PLAYA DE TENERÍAS

Respecto a la situación de la Playa de Tenerías, habrá que esperar a que el caudal baje, ha afirmado el edil, que ha remarcado que desde el mes de junio y hasta incluso septiembre se prevé que el caudal descienda "notablemente".

"Esperamos que tanto la Playa de Tenerías como ese entorno que nos regaló el río el pasado año lo podamos mantener, podamos conservar esa pista de voley playa y ese entorno que ahora mismo pueden disfrutar muchísimos vecinos de Toledo".