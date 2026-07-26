Talavera acoge a unas 2.000 personas evacuadas por los incendios que afectan al Valle del Tiétar y la Sierra de Gredos - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha destacado la "respuesta ejemplar" de la ciudad ante la emergencia provocada por los incendios que afectan al Valle del Tiétar y la Sierra de Gredos, ya ha subrayado que la ciudad en estos momentos acoge a alrededor de 2.000 personas entre los recursos habilitados por el Ayuntamiento y las familias talaveranas.

Gregorio, acompañado por el concejal de Medio Ambiente, David Moreno, y varios ediles del equipo de Gobierno, ha mostrado su agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la atención a los evacuados. "Quiero dejar constancia del agradecimiento que tengo para los que han trabajado en tiempo récord y han conseguido alojar a todos los evacuados y que hemos gestionado desde este equipo de Gobierno".

El alcalde ha asegurado que "Talavera ha abierto las puertas para los que lo han necesitado. Hemos sido solidarios, lo seguiremos siendo con nuestros vecinos y hermanos", y ha incidido en que "se ha trabajado muchísimo" para responder a esta situación de emergencia.

José Julián Gregorio ha agradecido el trabajo realizado por el equipo de Gobierno, Protección Civil, Cruz Roja, Policía Nacional, Policía Local, el Ejército y, de forma especial, al Destacamento del Cerro Negro, que durante la noche instaló camas de campaña para que los evacuados pudieran descansar porque "venían destrozados". También ha reconocido la labor de los servicios médicos, el personal de Talavera Ferial, Servicios Generales, Medio Ambiente y de todos los trabajadores y voluntarios que han participado en el operativo.

Asimismo, ha agradecido la colaboración de las empresas que han suministrado agua y alimentos y de los numerosos ciudadanos que se han ofrecido voluntariamente para ayudar. "Talavera ha demostrado otra vez que estamos a la altura de las circunstancias", ha afirmado.

El alcalde ha destacado que "este equipo de Gobierno ha estado a las duras y a las maduras y hemos estado ahí para ofrecer soluciones a nuestros vecinos y a nuestra gente", al tiempo que ha reiterado el orgullo que siente por la respuesta solidaria de la ciudad.

EVACUADOS

Actualmente, los evacuados se distribuyen entre la Residencia Universitaria (75 personas), Las Agustinas (97), Compañía de María (109), el Centro San Isidro (60), Talavera Ferial (1.100) y el pabellón Sandra Sánchez-Primero de Mayo (240).

Gregorio ha explicado que el Ayuntamiento mantiene preparado un dispositivo aún mayor por si fuera necesaria una nueva llegada masiva de evacuados. En este sentido, ha señalado que existen otros tres polideportivos en alerta, comenzando por el JAJE, además de los pabellones de Talavera la Nueva, por lo que "Talavera de la Reina tiene posibilidades de albergar el doble de personas de las que hay ahora".

Asimismo, ha precisado que, sumando las personas acogidas por familias de Talavera, "hemos hecho cálculo que hay alrededor de 2.000 personas en este momento acogidas no sólo por parte del Ayuntamiento, sino por parte de muchas familias de Talavera de la Reina", una respuesta que, según ha dicho, "nos enorgullece como equipo de Gobierno".

Por último, José Julián Gregorio ha asegurado que "todos los apoyos son pocos" para afrontar una emergencia de estas características y ha reconocido la implicación de todas las administraciones. Ha agradecido la colaboración de los centros educativos, la Universidad y el Centro San Isidro por haberse ofrecido para albergar a las personas evacuadas.

GRAN COORDINACIÓN

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, David Moreno, ha puesto en valor la capacidad de respuesta de la ciudad y la coordinación del operativo municipal. "Talavera es una gran ciudad y además muy solidaria y lo demuestra en cada situación grave que se da y que padecemos y que sacamos adelante para ayudar a todas las personas que lo necesitan".

Moreno ha agradecido la implicación de los voluntarios, del destacamento del Cerro Negro, Cruz Roja, Protección Civil, Protección Ciudadana, personal sanitario, colegios, residencia universitaria, Centro San Isidro, empresas y todas las personas que han colaborado con el Ayuntamiento para atender a los evacuados.

El concejal ha destacado que "hemos llegado a acoger a más 1.500 personas que han podido dormir todos y cada uno de ellos en una cama, que también pudieron cenar y que esta mañana se ha logrado dar el desayuno". Asimismo, ha realizado un llamamiento a la tranquilidad, asegurando que el Ayuntamiento tiene garantizada la comida para todas las personas alojadas, y ha pedido prudencia en los desplazamientos debido a las carreteras cortadas hacia el Valle del Tiétar.

David Moreno también ha agradecido la colaboración de los ganaderos que participaron en el traslado de animales desde las zonas afectadas por el incendio. Según ha explicado, se movilizaron 14 camiones para trasladar unas 220 cabezas de ganado entre caballos y reses bovinas.

Además, ha destacado que Talavera Ferial está dando servicio a las personas evacuadas que han llegado con sus mascotas. En este sentido, ha señalado que de las 1.100 personas alojadas en las instalaciones de Talavera Ferial, alrededor de 400 permanecen junto a sus animales de compañía.

El concejal ha informado además de que el Ayuntamiento esperaba la llegada de un camión procedente de Sevilla con 60 boxes, corraletas y cuadras para instalarlos en Talavera Ferial si fuese necesario seguir acogiendo mascotas y ganado procedentes del Valle del Tiétar.

Finalmente, David Moreno ha reiterado que el Ayuntamiento está preparado para seguir recibiendo tanto a personas como a animales afectados por la emergencia y ha agradecido la colaboración de los propietarios de fincas y centros ecuestres de Talavera, que han contribuido al alojamiento de buena parte del ganado evacuado.