Talavera de la Reina recomienda usar mascarilla cuando sea imprescindible salir a la calle ante la mala calidad del aire

El cielo y el sol cubiertos de humo en el Puesto de Mando Avanzado de la zona afectada por los incendios forestales de la sierra oeste, a 25 de julio de 2026, en Cenicientos, Madrid (España). Sánchez visita el PMA y asiste a la reunión del Comité Estatal - A. Pérez Meca - Europa Press

TOLEDO 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha explicado que ante la previsión de un progresivo empeoramiento de la calidad del aire a lo largo de la jornada, desde el Ayuntamiento y la concejalía de Sanidad se recomienda a la ciudadanía adoptar una serie de medidas preventivas para proteger su salud, especialmente en el caso de las personas más vulnerables.

Se aconseja reducir la realización de ejercicio físico intenso al aire libre durante las horas de mayor contaminación, así como limitar el tiempo de exposición en el exterior. Siempre que sea posible, es recomendable permanecer en espacios cerrados, mantener las ventanas cerradas durante los periodos de mayor contaminación y priorizar los desplazamientos por zonas con menor intensidad de tráfico. Asimismo, se hace un llamamiento a realizar un uso responsable del vehículo privado para contribuir a reducir las emisiones contaminantes.

Especial atención a las personas vulnerables: las personas mayores, los niños, las mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares deben extremar las precauciones durante estos episodios. Se recomienda evitar las actividades prolongadas en el exterior, permanecer en espacios interiores siempre que sea posible y mantener una correcta hidratación, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Si es imprescindible salir a la calle, el uso de mascarillas de alta filtración, preferentemente FFP2, puede contribuir a reducir la inhalación de partículas contaminantes. Asimismo, es aconsejable seguir la medicación habitual prescrita por los profesionales sanitarios y consultar con los servicios de salud si aparecen o se agravan síntomas como dificultad respiratoria, tos persistente o sensación de opresión en el pecho.

Desde el Ayuntamiento y la concejalía de Sanidad se continuará realizando un seguimiento de la evolución de la calidad del aire y se informará puntualmente a la población de cualquier cambio significativo.