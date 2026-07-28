Talavera acoge aún a 343 personas evacuadas por los incendios tras los realojos de este martes

Personas alojadas en Talavera tras ser evacuadas de sus municipios por los incendios en el Valle del Tiétar y la Sierra de San Vicente. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO), 28 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Talavera de la Reina (Toledo) está acogiendo este miércoles a 343 personas provenientes de los municipios de la provincia toledana y de Castilla y León afectadas por el incendio que afecta al Valle del Tiétar y la Sierra de San Vicente.

Así lo han explicado en declaraciones a los medios el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, y el primer teniente de alcalde, David Moreno.

Gregorio ha recordado que en la noche de este martes hubo "muy buenas noticias" con el realojo de los vecinos de Buenaventura, Castillo de Bayuela, El Real de San Vicente, Garciotum, Hinojosa de San Vicente, Navamorcuende, Almendral de la Cañada, Nuño Gómez y Pelahustán.

"Empezamos con más de 2.000 personas y ahora apenas empezamos a ver a la luz, esperemos que hoy se vaya viendo la luz. Esperemos que los incendios forestales de toda la zona del Valle del Tiétar sigan descendiendo para que las personas que están aquí vuelvan a sus casas y queremos y deseamos que vuelvan pronto", ha deseado el primer edil.

Gregorio ha insistido en que el objetivo del equipo de Gobierno y de la ciudad ha sido convertir "en una casa" los servicios en los que se están alojando estas personas para que "se sintieran acogidos".

"Nos sentimos muy orgullosos de Talavera de la Reina y los pueblos que han estado aquí acogidos son como hermanos de todos los talaveranos. Y no podemos dejar a nuestros hermanos y hermanas a su suerte", ha expresado.

Por tanto, ha insistido, la ciudad va a estar disponible "hasta que el último de ellos se vaya a su localidad y puedan seguir haciendo su vida con normalidad".

Además, ha querido aprovechar para dar a las gracias a "todos los que siguen trabajando para que este dispositivo salga adelante", citando a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, Servicios Generales de Medio Ambiente y voluntarios, sin olvidar al Sescam y a Protección Ciudadana del Gobierno autonómico.

ORGULLO TALAVERANO

Por su parte, David Moreno ha manifestado su orgullo de "cómo reacciona" la sociedad de Talavera y su comarca "cuando hay duros momentos".

Una "tragedia", ha dicho, ante la que la ciudad de Talavera "ha demostrado su solidaridad" y su "compromiso de atender a las personas evacuadas lo mejor posible".

También ha destacado la labor del equipo de Gobierno del que forma parte, que ha atendido, ha dicho, "a todos los evacuados" y que va a seguir atendiéndolos mientras estén presentes en la ciudad".

"Es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con las personas", ha aseverado.