Talavera acogerá la inauguración oficial del curso de Formación Profesional a nivel nacional

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TOLEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Talavera de la Reina acogerá la inauguración oficial del curso de Formación Profesional a nivel nacional, tal y como ha anunciado este lunes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El jefe del Ejecutivo ha hecho este anuncio durante la inauguración de la Escuela Infantil 'Pequeños Exploradores' en la localidad de Talavera de la Reina (Toledo).

"En Talavera se inaugurará a nivel nacional el curso en lo que a Formación Profesional se refiere, a finales de este mes de septiembre", ha avanzado García-Page.