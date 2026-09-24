Talavera aprueba por unanimidad pedir a Junta un plan urgente de refuerzo de la Atención Primaria y hospitalaria

Pleno de Talavera de la Reina - AY TALAVERA DE LA REINA

TOLEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La moción del Grupo Municipal de Vox en Talavera de la Reina para exigir a la Junta un plan urgente de refuerzo de la atención primaria y hospitalaria en la ciudad y su comarca se ha aprobado por unanimidad en el pleno de este jueves.

La concejal de Sanidad, Julia González, ha defendido que Talavera "necesita un plan específico que atienda las particularidades de su área sanitaria, y no medidas genéricas que no tengan en cuenta la realidad de sus centros y de sus profesionales".

En este sentido, ha reclamado a la Junta una planificación que permita actualizar las plantillas, cubrir sustituciones y mejorar las condiciones laborales para atraer y, sobre todo, retener a los profesionales sanitarios, tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La edil ha insistido también en la necesidad de seguir avanzando en recursos como la segunda UVI móvil y la UVI pediátrica, además de mejorar los equipamientos y garantizar las plantillas necesarias para mantener la actividad asistencial. "Detrás de cada cifra hay una persona, pero también detrás de cada consulta, de cada guardia y de cada urgencia hay un profesional", ha subrayado.

Las dificultades afectan especialmente a determinadas especialidades y servicios, entre ellas Traumatología, Oftalmología, Anestesiología, Radiología, Cirugía Vascular, y "se ven agravadas por la falta de profesionales suficientes para mantener una actividad quirúrgica adecuada".

Por otro lado, Moreno ha vuelto a reclamar la puesta en funcionamiento efectiva de una segunda UVI móvil para Talavera y su comarca, avanzar en la dotación de una UVI pediátrica y exigir la renovación y actualización de los medios técnicos y equipamientos sanitarios del Área de Talavera que hayan quedado obsoletos, priorizando aquellos que afecten directamente a la capacidad diagnóstica, quirúrgica y asistencial.

"Los profesionales sanitarios deben contar con unas condiciones laborales que permitan atraer y retener médicos en Talavera", ha insistido Moreno, al tiempo que ha dejado claro que "no basta con anunciar planes de choque puntuales, Talavera necesita una planificación sanitaria estable, con suficientes médicos, enfermeros y personal sanitario, sustituciones efectivas de las bajas y vacaciones y una organización que permita mantener la actividad quirúrgica tanto en horario de mañana como de tarde".

SOBERANÍA ESPAÑOLA EN CEUTA

Además, el pleno de Talavera de la Reina ha aprobado la moción del Grupo Municipal Vox relativa a una iniciativa coordinada sobre la soberanía española y la invasión de Ceuta, con la abstención de los concejales del grupo socialista.

El portavoz del Grupo Municipal Popular y del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso ha puesto el foco en la situación que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta y ha reclamado un mayor apoyo institucional por parte del Ayuntamiento.

García-Barroso ha señalado que "Ceuta no puede llevar 57 días inmersa en un problema de enorme gravedad", en referencia a la situación que, a su juicio, se está produciendo en territorio español.

En este sentido, el portavoz ha criticado la actuación del Gobierno de España y ha cuestionado su respuesta ante la situación, al considerar que "no solamente no quiere atajarla, sino que además da la espalda a Ceuta reforzando la posición del Gobierno de Marruecos".

"Es una infamia y un insulto", ha afirmado García-Barroso, quien ha defendido que el pueblo de Ceuta "no se merece" esta situación y ha advertido de que, en su opinión, "la soberanía de España se encuentra realmente amenazada".

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Vox Talavera, David Moreno, ha subrayado que "Ceuta y Melilla son parte integrante e inseparable de España, también forman parte del territorio sujeto a la plena soberanía española las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, isla de Perejil y las islas y peñón de Alhucemas, plazas y lugares de soberanía española en el norte de África".

De su lado, el Grupo Municipal Socialista ha mostrado su apoyo a la declaración institucional en apoyo a Ceuta que se aprobó por unanimidad en el pasado Pleno municipal y ha lamentado que PP y Vox hayan roto la unidad que se consiguió en aquel entonces por intereses partidistas, ha informado el PSOE en nota de prensa.

El portavoz del Grupo Socialista, José Gutiérrez, ha destacado que la "posición es clara: apoyo, solidaridad y exigir soluciones para los ceutís y para garantizar nuestras fronteras" pero ha preguntado de qué sirve aprobar por unanimidad una declaración institucional en el Pleno de Talavera el pasado 4 de septiembre que traía estas cuestiones si menos de un mes después el Gobierno local de PP y Vox vota en contra de la misma solo por sus intereses partidistas.

PSOE Y ORDENANZA DE TRANSPARENCIA

Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el Gobierno de PP y Vox de Talavera haya votado en contra de aprobar una Ordenanza Municipal de Transparencia. El portavoz del Grupo Socialista, José Gutiérrez, ha recodado que se trata de una moción que "va a favor de la transparencia, de los ciudadanos y del Gobierno" puesto que la transparencia es "rendición de cuentas y nos viene bien a todos, es acercar a la ciudadanía la información municipal, a saber cómo se gestionan los recursos públicos, la situación económica del Ayuntamiento".

"Es una moción que no va en contra de nadie" ha recordado el portavoz, señalando que hay muchos ayuntamientos en España y en Castilla-La Mancha que ya cuentan con una ordenanza propia, "no seríamos los primeros, pero tampoco deberíamos ser los últimos en contar con esta herramienta".

Así se ha referido a ayuntamientos como los de Albacete, Cuenca, Guadalajara o Ciudad Real. Los socialistas han recordado que acceder a la información es un derecho de todos y todas, que está recogido en la Constitución Española y además es algo beneficios para la ciudadanía.