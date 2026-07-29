Talavera continúa acogiendo a 300 evacuados por los incendios, todos ellos procedentes del Valle del Tiétar

Varias personas desalojadas por el incendio hacen cola para recibir el desayuno en el recinto Talavera Ferial. - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha informado de que la ciudad mantiene activo por quinto día el dispositivo de acogida a las personas evacuadas por los incendios que afectan al Valle del Tiétar, y que en estos momentos atiende a alrededor de 300 personas, todas ellas procedentes de esta comarca abulense.

Así se lo ha trasladado a los medios de comunicación junto al concejal de Medio Ambiente, David Moreno, y el edil responsable de Talavera Ferial, Gerardo Sánchez, según ha informado el Consistorio talaverano en nota de prensa.

Gregorio ha explicado que los evacuados permanecen distribuidos entre Talavera Ferial, el polideportivo Primero de Mayo, la Residencia Universitaria, el colegio Compañía de María y las Agustinas, aunque la mayoría ya se concentra en los dos primeros recursos municipales. Además, ha señalado que durante la jornada de este martes regresaron a sus localidades de origen más de un centenar de personas, por lo que el número de alojados continúa disminuyendo conforme mejora la evolución del incendio.

El alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento mantiene intacto el dispositivo de atención y continúa prestando "la misma atención que el primer día", trabajando de forma coordinada con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y con todos los servicios municipales para que las personas desplazadas "no tengan ningún problema, porque bastante tienen ya con estar fuera de sus casas".

Gregorio ha agradecido el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil, Cruz Roja, Policía Nacional, Policía Local, los Servicios Generales del Ayuntamiento, el área de Medio Ambiente, los profesionales sanitarios, los voluntarios y las empresas colaboradoras, destacando que muchos de ellos llevan cinco días consecutivos atendiendo a los evacuados con desayunos, comidas y cenas.

"IMPLICACIÓN" DEL GOBIERNO MUNICIPAL

El regidor también ha reconocido la implicación del equipo de Gobierno municipal, que continúa presente diariamente en los centros de acogida para coordinar el operativo y atender las necesidades de las personas desplazadas.

"Aquí no se viene a hacer la foto, aquí venimos a trabajar", ha afirmado Gregorio, que ha destacado el esfuerzo conjunto realizado por trabajadores municipales, voluntarios y entidades colaboradoras. "La labor que se está haciendo en Talavera es algo que nos debe llenar de orgullo a todos los talaveranos y a todas las talaveranas".

El alcalde ha avanzado que, aunque el número de personas alojadas ha descendido considerablemente, el dispositivo no comenzará a desmontarse hasta que todos los evacuados puedan regresar a sus hogares. En ese momento se procederá a retirar las literas instaladas por el Ejército y Cruz Roja, las duchas y el resto de infraestructuras temporales.

Gregorio también ha querido poner el foco en la situación personal que viven muchos de los evacuados. "El trabajo que hemos hecho ha sido por y para los seres humanos, personas que con nombre y apellido han tenido que dormir aquí", ha señalado, recordando que muchos de ellos llevan cinco días fuera de sus viviendas sin conocer todavía cuál es el estado en el que se encuentran. "Lo que queremos aquí es que se sientan bien".

LLAMAMIENTO A LA PRUDENCIA

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, David Moreno, ha destacado el ambiente de convivencia que se vive en los centros de acogida, donde voluntarios, sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y personas desalojadas conviven con un elevado grado de colaboración. "Durante las 24 horas del día se sienten atendidos, se sienten arropados en la ciudad de Talavera que les está acogiendo", ha asegurado.

Moreno también ha realizado un llamamiento a la prudencia, la responsabilidad y la prevención después de que en los dos últimos días se hayan registrado dos conatos de incendio dentro del término municipal de Talavera.

El primero de ellos se produjo tras incendiarse un vehículo en las inmediaciones del centro ecuestre Antares, donde actualmente permanecen acogidos animales procedentes del Valle del Tiétar. La rápida intervención del Servicio de Bomberos evitó que el fuego alcanzara las instalaciones y dos explotaciones agropecuarias próximas, limitándose finalmente los daños a pasto y arbolado.

El segundo conato tuvo lugar en las inmediaciones del polígono Torrehierro y, según los primeros indicios apuntados por los profesionales, podría haber sido intencionado. Las llamas afectaron a la zona próxima a la gasolinera, a las inmediaciones de Schreiber Foods y a varios puntos de la carretera de acceso a la urbanización residencial Torrehierro.

Por ello, el concejal ha reiterado la necesidad de extremar la precaución durante estos días de altas temperaturas y ha recordado la obligación de los propietarios de parcelas urbanas de mantenerlas desbrozadas para reducir el riesgo de incendios.

Finalmente, Moreno ha avanzado una nueva iniciativa impulsada por la Concejalía de Ganadería, Agricultura y Entorno Rural, dirigida por Gerardo Sánchez, para coordinar la recogida de donaciones de forraje destinadas a los ganaderos del Valle del Tiétar que han perdido sus pastos a consecuencia de los incendios. La canalización de estas ayudas se realizará a través de la Fundación Talavera Ferial.