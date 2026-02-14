Talavera empieza a "ver la luz" tras el cese de las lluvias y el "intenso" trabajo realizado

Reunión del Cecopal de Talavera de la Reina. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha asegurado que la ciudad "empieza a ver la luz" tras el cese de las lluvias y el intenso trabajo desarrollado por los servicios de emergencia en los últimos días.

Así lo ha manifestado al término de la reunión diaria del Cecopal, donde se ha evaluado la evolución de la situación y se ha comenzado a planificar un nuevo escenario que podría ponerse en marcha a partir del próximo lunes, según ha informado el Consistorio toledano en nota de prensa.

Gregorio ha explicado que "gracias al cese de las lluvias y al gran trabajo de los bomberos y de Infocam empieza a verse la luz, con algunas zonas ya secas". Asimismo, ha detallado que el caudal de La Portiña ha descendido un centímetro y se mantiene estable con la compuerta abierta a 20 centímetros.

El alcalde ha reiterado su agradecimiento a todos los efectivos que están interviniendo en el operativo: Infocam, los bomberos del Consorcio Provincial, la Policía Local, la Policía Nacional, Protección Civil, los Servicios Generales del Ayuntamiento y Cruz Roja, destacando "el enorme esfuerzo que están realizando en Talavera".

"Hoy ya estamos viendo un poco de luz. Calles que ayer estaban anegadas ya no lo están. Nos queda todavía algo en la zona de Entretorres, pero confiamos en que a lo largo del día pueda resolverse", ha señalado.

De cara a los próximos días, el Ayuntamiento prevé pasar a una segunda fase de actuación centrada en las labores de limpieza y recuperación. Los bomberos continuarán con los trabajos de achique de agua, mientras que Aqualia y el Ayuntamiento iniciarán las tareas de retirada de arrastres y acondicionamiento de las zonas afectadas.

El alcalde ha subrayado que existen áreas donde se han producido importantes arrastres de materiales, por lo que se actuará de forma prioritaria para restablecer la normalidad cuanto antes. Además, ha agradecido la paciencia y colaboración de los vecinos, asegurando que el Consistorio estará a su lado para ayudarles "en todo lo que sea posible tras esta desgracia que hemos tenido en Talavera".

Permanecen cortadas y con balsa de agua las calles de Entretorres, Hilanderas, Campana y Grisetas. Por otra parte, continúan cortadas por la presencia de mangueras achicando agua de viviendas y garajes la zona de la Portiña de San Miguel, Portiña del Salvador, zona de Cristo de la Salud, Mula, Rafael Morales en el sentido calle Mula, Bancaleros, San Martín y Miguel de Unamuno a la altura de Avenida de la Constitución.

TAJO Y VIENTO

Por su parte, El Tajo continúa en nivel rojo con un caudal similar al de días pasados, "son niveles altos pero sin peligro". Además, para hoy sábado se esperan rachas de viento que pueden llegar hasta los 60 kilómetros hora; los parques continúan cerrados y la zona azul seguirá siendo gratuita hasta el lunes.

De su lado, la familia desalojada por las inundaciones "se encuentra bien" y continúa en el hotel al que fue trasladada por los servicios sociales municipales.