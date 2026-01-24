Talavera muestra orgullosa en Fitur "su historia y la responsabilidad de conservar su patrimonio histórico"

La concejal de Turismo de Talavera de la Reina, Gelen Delgado en Fitur. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Turismo de Talavera de la Reina, Gelen Delgado, ha dejado claro que Talavera llega a FITUR, la Feria Internacional del Turismo, "mostrando con orgullo su historia y con la responsabilidad de conservar su patrimonio histórico", donde destacan los 18 Bienes de Interés Cultural con los que cuenta la ciudad.

Así se ha pronunciado en la presentación oficial del Ayuntamiento de Talavera enmarcada en el día dedicado a la provincia de Toledo en Fitur, donde ha estado acompañada de varios ediles de la Corporación Municipal, según ha informado el Consistorio de la Ciudad de la Cerámica en nota de prensa.

Delgado ha resaltado que Talavera destaca por su "excepcional" patrimonio cultural, compuesto por 18 Bienes de Interés Cultural, reflejo de su "riqueza histórica y artística y uno de los más importantes de Castilla-La Mancha".

Los 18 Bienes de Interés Cultural abarcan la Basílica Nuestra Señora del Prado, los Jardines Históricos del Prado, la Cerámica de Talavera, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la Colegiata de Santa María La Mayor, el colegio Cervantes, el colegio de San Prudencio, el convento de la Encarnación de las Madres Bernardas, la hospedería de la Orden de Santiago, el Conjunto Histórico de la ciudad, el recinto amurallado, la iglesia de El Salvador de los Caballeros, la iglesia de Santiago El Nuevo, la iglesia de San Francisco, el Puente Viejo o de Santa Catalina, la Casa Palacio Calle del Sol 21, el Palacio de los Marqueses de Villatoya, la Soldadesca de Gamonal y la Villa Romana de El Saucedo de Talavera La Nueva.

Todos esos bienes han sido reflejados en el vídeo promocional estrenado para esta edición de Fitur bajo el eslogan: "Talavera de la Reina, latidos de Historia".

CERÁMICA

La cerámica de Talavera, ha apuntado Delgado, está reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, "y se convierte en símbolo de identidad, memoria y futuro".

Por eso, ha señalado que "proteger el patrimonio implica inversión, mantenimiento y recuperación", por lo que ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas, especialmente de la Junta de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial, para que colaboren en la protección, salvaguarda y promoción de la seña de identidad talaverana.

La concejal de Turismo ha indicado que al patrimonio se le define como "motor de turismo de calidad, desarrollo económico, empleo y cohesión social", y por eso, Talavera se presenta en FITUR "como una ciudad preparada para ser referente en turismo cultural, que quiere abrirse al mundo acompañada por la protección y el respaldo institucional necesario".

"Cuando se protege el patrimonio de Talavera, se protege el patrimonio de todos", ha reiterado, a la vez que ha recordado que la ciudad sigue cosechando excelentes resultados en visitas de turistas, siendo el mejor dato el de las pernoctaciones que ha experimentado un aumento en 2025 de 5.100 personas con respecto al año anterior.