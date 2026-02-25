Talavera pone en marcha una programación anual de visitas guiadas temáticas para impulsar el turismo

La concejala de Turismo y Artesanía de Talavera, Gelen Delgado. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

La edil de Turismo y Artesanía de Talavera de la Reina, Gelen Delgado, ha avanzado que el Ayuntamiento pondrá en marcha una nueva programación anual de visitas guiadas temáticas con el objetivo de poner en valor la historia de Talavera y redescubrir la ciudad desde diferentes perspectivas, resaltando su rico patrimonio histórico, cultural y artístico.

Desde la Concejalía de Turismo se ha diseñado un calendario que incluirá una ruta temática diferente cada mes, programada en dos fechas distintas para facilitar la participación tanto de vecinos como de visitantes y turistas, según ha informado el Consistorio por nota de prensa.

Delgado ha explicado que esta iniciativa da continuidad a la propuesta presentada el pasado mes de enero en la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026). "Queremos dar a conocer nuestra ciudad durante todo el año a vecinos, visitantes y turistas a través de un completo programa de rutas que recorrerán distintos momentos, espacios y relatos que forman parte de la identidad de Talavera", ha señalado.

Estas visitas permitirán descubrir no solo los principales enclaves monumentales de la ciudad, sino también historias menos conocidas, tradiciones, personajes ilustres y curiosidades que han contribuido a forjar el carácter talaverano.

Entre las propuestas destacan recorridos dedicados a la Talavera medieval, novedades como una Ruta Literaria, itinerarios centrados en el legado cerámico, paseos por el casco histórico, la ruta de las Murallas, visitas nocturnas y actividades especiales vinculadas a fechas señaladas del calendario cultural y festivo de la ciudad.

"MUJERES CÉLEBRES DE TALAVERA"

La primera de estas citas tendrá lugar los días 7 y 8 de marzo a las 11.00 horas. Coincidiendo con el mes de la Mujer, la ruta llevará por título 'Mujeres célebres de Talavera' y rendirá homenaje a figuras femeninas que han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo y la identidad de la ciudad a lo largo de la historia.

El punto de encuentro será la Oficina de Turismo. Para garantizar la calidad de la visita y la comodidad de los participantes, las plazas serán limitadas. Además, la organización ha confirmado que esta ruta será totalmente accesible para personas con movilidad reducida.

INSCRIPCIONES

La edil ha subrayado que con este nuevo programa, la Concejalía de Turismo reafirma su compromiso con la promoción y difusión del patrimonio local, así como con el impulso del turismo cultural y de proximidad durante todo el año, ofreciendo actividades adaptadas a todos los públicos.

Las visitas estarán guiadas por profesionales especializados y contarán con la colaboración de la empresa Visitas Talavera, que ofrecerá explicaciones rigurosas y amenas para descubrir la ciudad desde una nueva mirada.

El programa tendrá carácter mensual y las temáticas se anunciarán durante la primera semana de cada mes. Toda la información sobre fechas, horarios e inscripciones estará disponible en los canales oficiales del Ayuntamiento y de la Oficina de Turismo.

Las reservas deberán realizarse exclusivamente a través de la Oficina de Turismo de Talavera, llamando al teléfono 925 82 63 22 a partir del lunes de la semana en la que se celebren las visitas, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Desde la Concejalía se anima tanto a la ciudadanía como a quienes visitan la ciudad a sumarse a estas propuestas y a descubrir, paso a paso, la riqueza patrimonial que convierte a Talavera en un destino único.