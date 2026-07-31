Talavera reconocerá en un acto a todos los participantes en el dispositivo de acogida por los incendios

Personas alojadas en Talavera procedente de pueblos evacuados - JUANMA JIMENEZ

TOLEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha avanzando que el Ayuntamiento celebrará un acto de reconocimiento para agradecer públicamente la implicación de todas las personas, administraciones, entidades, empresas, colectivos y voluntarios que han hecho posible el dispositivo de acogida desplegado con motivo de los incendios del Valle del Tiétar y de la Sierra de San Vicente, donde Talavera ha acogido a alrededor de 2.000 personas desplazadas.

Gregorio ha resaltado que Talavera ha ofrecido una respuesta "rápida y eficaz" durante cinco días a quienes se vieron obligados a abandonar sus hogares por la amenaza de las llamas, según ha informado el Consistorio de la ciudad talaverana en nota de prensa.

Gregorio ha asegurado que el esfuerzo realizado por todos los participantes ha permitido cumplir el objetivo marcado desde el primer momento, ya que "se ha conseguido que las personas realojadas estuvieran atendidas de la mejor manera posible".

Por ello, el Ayuntamiento rendirá homenaje a quienes participaron en esta labor colectiva. El alcalde ha querido expresar su gratitud a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al Ejército, a la Policía Nacional, a la Policía Local, a Protección Civil, a Cruz Roja, a las empresas colaboradoras, así como a voluntarios y particulares "que han aportado su generosidad para con quienes más lo necesitaban".

También ha reconocido el trabajo desempeñado por los servicios municipales, mencionando especialmente a Servicios Generales, Medio Ambiente, Deportes, Talavera Ferial, y al resto de áreas del Ayuntamiento, cuyos profesionales trabajaron de forma coordinada para que el dispositivo funcionara con normalidad. En ese sentido, ha destacado que "todo el mundo se ha volcado para ayudar a personas que estaban viviendo una auténtica tragedia".

Asimismo, Gregorio ha agradecido la colaboración del Servicio de Sanidad, del Sescam, de los veterinarios de Talavera y de los veterinarios voluntarios, cuya labor permitió organizar un espacio específico para atender a las mascotas y evitar que las familias tuvieran que separarse de sus animales durante su estancia en la ciudad.

El alcalde ha hecho extensivo este reconocimiento al conjunto de las administraciones que participaron en la gestión de la emergencia, resaltando especialmente la colaboración de la Dirección General de Protección Civil y el trabajo desarrollado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a lo largo de todo el operativo.

Finalmente, ha agradecido la solidaridad mostrada por la Residencia Universitaria, Compañía de María y las Madres Agustinas, que abrieron sus instalaciones para alojar a personas evacuadas y contribuyeron a que la acogida se desarrollara en las mejores condiciones posibles.

El alcalde también ha destacado la coordinación del equipo de Gobierno "que ha trabajado al unísono" para que las 2.000 personas evacuadas pudieran estar lo mejor atendidas posible y no les faltara de nada".

Con toda probabilidad el acto de reconocimiento tendrá lugar pasado el verano.