Talavera reconocerá la trayectoria de 'El Pirata' y estudiará la adquisición de su colección musical y documental

TOLEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Talavera, en su pleno ordinario celebrado este viernes, ha aprobado una iniciativa para poner en valor la trayectoria profesional de Juan Pablo Ordúñez 'El Pirata' y estudiar la adquisición de su colección musical y documental.

La iniciativa, propuesta por el Grupo Municipal Popular, ha sido aprobada por unanimidad con los votos favorables del Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Vox.

En Pleno se ha dejado claro el interés del Ayuntamiento de Talavera en adquirir la colección privada de Juan Pablo Ordúñez 'El Pirata' y se pide valorar dicha colección por parte de un experto en patrimonio musical y cultural, que determine su relevancia y condiciones de conservación.

Se ha aprobado adquirir el compromiso institucional de poner en valor la colección, mediante su exposición pública, conservación y difusión y solicitar el apoyo económico y logístico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la Diputación Provincial de Toledo para cofinanciar la adquisición y puesta en valor de la colección.

También se promoverá la creación de un festival anual de rock denominado 'El Pirata Rock Fest', como homenaje a su figura y como evento cultural de referencia.

El portavoz del Grupo Municipal Popular y del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, ha señalado que "nos parece muy importante porque vendrá a nutrir el patrimonio cultural de la ciudad", además de poner en valor a la propia persona de 'El Pirata', "una persona muy destacada en el ámbito musical desde hace muchísimos años, que ha representado y representa a Talavera allá donde va".

"Para nosotros sería un honor poder adquirir esa colección musical y creo que Talavera ganaría muchísimo al contar con una colección tan magnífica".

Por otra parte, se ha aprobado de manera definitiva el convenio urbanístico para la modificación de las zonas verdes antiguo del Mercado de Ganado.

También se ha aprobado de manera inicial y por mayoría, con la abstención del PSOE la Ordenanza reguladora del servicio de recarga energética de vehículos eléctricos.

Además, se ha aprobado por unanimidad con una enmienda de Vox la proposición del Grupo Municipal Socialista para instar al equipo de Gobierno a la adopción de medidas de seguridad vial en la Avenida de Francisco Aguirre.

La concejala del Grupo Municipal Socialista, Montse Muro, ha explicado que esta iniciativa busca la elaboración de un estudio integral del tráfico, la seguridad y la siniestralidad con el fin de adoptar medidas para reducir los riesgos y mejorar la circulación tanto de vehículos como de peatones.

Muro ha señalado que la moción responde a una demanda trasladada por los propios vecinos de esta zona, quienes han pedido que se actúe en lo que respecta a la seguridad vial en la Avenida de Francisco Aguirre, más concretamente entre el cruce del Paseo de la Estación y la Calle Justiniano López Brea, donde se han detectado problemas reiterados de visibilidad y maniobrabilidad.

ACTUACIONES RELATIVAS AL AVE

De otro lado, la iniciativa presentada por el Grupo Municipal Vox de cara a exigir garantías, compromisos y transparencia en las actuaciones relativas al AVE y la línea convencional, ha sido aprobada únicamente con el voto de Vox, con la abstención de PSOE y PP.

En un debate no exento de tensión, el portavoz del Grupo Municipal Vox, David Moreno, ha asegurado que "llevamos escuchando promesas electorales vacías durante campañas y más campañas, compromisos incumplidos que han pasado de ser anécdotas a convertirse en una burla permanente a esta ciudad".

Una situación de la que ha responsabilizado al PSOE, afirmando que "el Partido Socialista ha incumplido todos sus compromisos con Talavera en cuanto al AVE y el Soterramiento se refiere, son los responsables de los más de 25 años de retrasos en el desarrollo de la ejecución del AVE Madrid- Talavera-Extremadura y Lisboa".

La posición ha sido respondida tanto por el portavoz municipal como el concejal del Grupo Socialista José Antonio Carrillo.

García-Barroso ha advertido que la llegada del AVE a Talavera de la Reina "no es para hacer política casquera, es una cuestión que nos tiene que aunar". En este sentido, ha solicitado "mesura" y "unidad" entre los grupos municipales.

Además, ha insistido en que se continuará reclamando el soterramiento "como la mejor solución para Talavera", pero ha señalado que "como equipo responsable que gobierna que se sienta y que negocia, seguimos escuchando y tratando con el Ministerio".

En la misma línea, el concejal del PSOE ha subrayado que el AVE "es un tema de ciudad". Además, ha acusado al portavoz de Vox de realizar "un teatro" asegurando que no defiende la misma postura en el pleno municipal que en otras instancias de representación.

Además, ha acusado a Vox de romper el consenso establecido entre los distintos grupos municipales en torno al AVE.

RECHAZO A LA INICIATIVA SOBRE SANIDAD DE VOX

Asimismo, ha quedado rechazada una proposición de Vox relativa a la sanidad, en la que exigía medidas para garantizar el funcionamiento de la sanidad pública en la región, con la abstención del PP y el voto en contra del PSOE.

En su defensa, David Moreno ha asegurado que "la situación de la sanidad pública en nuestra región y, concretamente, en Talavera, que está al borde del colapso".

Sin embargo, la portavoz del PSOE, Flora Bellón, ha subrayado que la iniciativa de Vox contenía cuestiones que responsabilizaban a la inmigración del empeoramiento de los servicios de sanidad pública, un elemento que ha rechazado.