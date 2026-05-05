Talavera rehabilitará con fondos propios las murallas de la calle Carnicerías y Gregorio echa en falta ayuda de la Junta

El alcalde de Talavera atiende a los medios, José Julián Gregorio. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde, José Julián Gregorio, ha dejado claro que "Talavera funciona a pesar de las zancadillas de la Junta y del PSOE de Agustina García y de Page".

Así se ha mostrado este martes a preguntas de la prensa sobre las murallas de la calle Carnicerías de las que ha dicho se van a rehabilitar con fondos del Ayuntamiento "porque somos buenos gestores", y sin embargo, una vez más la ayuda de la Junta "va a brillar por su ausencia".

Algo, que ha dicho el alcalde, no sucede con Toledo, donde se detectó una pequeña fisura en sus murallas "y rápidamente se arregló con un dinero importante, pero para nuestras murallas no habido ni una llamada de la Junta y nosotros también necesitamos ayuda porque son un monumento nacional".

Por otra parte, José Julián Gregorio ha destacado que el equipo de Gobierno ha logrado "hitos" importantes en materia de patrimonio, como medio millón de euros de los Canónigos, "que tenía Agustina García cuando gobernó y no los puso en marcha y yo como alcalde he evitado que no se perdiera".

El alcalde también ha conseguido que la Diputación restaure la Basílica de Nuestra Señora del Prado, "y ya tenemos comprometida una partida por parte de Diputación para la techumbre la Purísima para hacer un Centro de Interpretación de la Cerámica, como nos obliga la UNESCO para salvaguardar la cerámica".

En el antiguo Alfar La Purísima se encuentra un horno de procedencia árabe que es uno de los pocos que se conservan en la ciudad "y parece mentira que el PSOE en cuatro años no hiciera nada".

Por otra parte, Gregorio ha indicado que en la reciente reunión que ha mantenido con la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, también se han abordado cuestiones relacionadas con eventos deportivos "porque necesitamos apoyo de la institución provincial para seguir haciéndolos".

El alcalde ha agradecido a Cedillo que atendiera las peticiones de Talavera "porque ha sido muy receptiva y necesitamos que la Diputación nos apoye ya que la Junta no lo hace".